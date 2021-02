Otkrivamo: Koji su to neprijatni simptomi koji prate osteoartritis?

Saznajte kako da budete proaktivni u prevenciji simptoma osteoartritisa.

Mnoga istraživanja ukazuju da bol, san i problemi sa raspoloženjem imaju tendenciju da se javljaju zajedno, kod ljudi sa osteoartritisom. Ova kombinacija neugodnih simptoma može izazvati dosta problema u vašem svakodnevnom životu, i ubrzati vaš odlazak lekaru.

Bol je glavni faktor koji označava početak ili jednostavno stanje osteoartritisa, prema online studiji na strani Artritis Care & Research (1). Pored bola, nesanica i depresija su takođe doveli do toga da ljudi koji žive sa osteoartritisom brže posete lekara.

U studiji, u kojoj je učestvovalo 2.976 ljudi, polovina učesnika je imala najmanje jedan od tri simptoma: bol, nesanicu i depresiju. Približno 34% ispitanih pacijenata je iskusilo nesanicu, dok je 29% imalo depresiju, pored umerenog do jakog bola.

Osteoartritis, nesanica i depresija

Studija je pokazala da je među pacijentima sa osteoartritisom, oko 47% njih izjavilo da imaju umeren do jak bol, 17% ispitanika nesanicu i 21% ispitanika kliničke depresije. Štaviše, oko 13 procenata ispitanika je imalo istovremeni umeren do jak bol i nesanicu, a 13 % ispitanika je pokazalo istovremeni umereno do jak bol i kliničku depresiju.

Postoji veza između bola, nesanice i variranja raspoloženja, ali ne uvek!

Pojedini segmenti istraživanja otkrili su iznenađujuće rezultate. Opšte je poznato da bolovi kod osteoartritisa, nesanica i depresija međusobno deluju i da jedan simptom može pogoršati drugi. S obzirom na ove složene interakcije, očekivano bi bilo smo da neki sinergistički efekti postoje kod pacijenata sa osteoartritisom. Studija, međutim, nije otkrila takve sinergističke efekte, što je bilo iznenađujuće, ali dobro iz perspektive pacijenta.

Osteoartritis predstavlja čest problem

Osteoartritis se smatra najčešćim oboljenjem zglobova, ali prevalencija stanja malo varira od jedne do druge studije. Prema istraživanjima objavljenim u časopisu Artritis & Rheumatism, skoro 27 miliona odraslih samo u SAD ima dijagnozu kliničkog osteoartritisa. Studija objavljena u avgustu 2015. godine u časopisu Arthritis Care & Research (2) procenila je da je čak 30,8 miliona odraslih Amerikanaca (13,4% odrasle populacije), imalo osteoartritis između 2008. i 2011. godine.

Osteoartritis je vrlo česta pojava kod starijih osoba, obično praćen hroničnim bolom, što je uznemirujuće za pacijente, jer bol može da ograniči njihove svakodnevne aktivnosti.

Budite proaktivni u sprečavanju simptoma osteoartritisaRezultati ovih i raznih drugih istraživanja mogu pomoći u informisanju pacijenata sa osteoartritisom. Sa ovim znanjem, pacijenti mogu biti svesni da bol kod osteoartritisa se često može javljati zajedno sa nesanicom i promenama raspoloženja, tako da mogu proaktivno tražiti odgovarajući tretman za sebe.

Razgovarajte sa svojim doktorom o lečenju kako biste olakšali simptome osteoartritisa

Dobra vest je da teškoće pri spavanju, nesanica, kao i depresija, promene raspoloženja, su problemi koji se mogu lečiti. Slobodno potražite svu potrebnu pomoć u vezi depresije ili promena raspoloženja. Dostupne su mnoge efikasne terapije i za depresiju, i za zdrav san i odmor, kao i prirodni preparati koji pomažu kod svih simptoma osteoartritisa.

EXEDOL kapsule sprečavaju nastanak i odlažu progresiju osteoartritisa, i to na sledeći način:

• Smanjuju upalu, bol i ukočenost

• Sprečavaju propadanje hrskavice

• Obnavljaju oštećenu hrskavicu

• Povećavaju pokretljivost

U borbi protiv osteoartritisa EXEDOL kapsule su:

• pametan izbor - zbog svog sastava (hondroitin + glukozamin + S-adenozil metionin + kompleks vitamina i minerala) one efikasno smanjuje simptome osteoartritisa.

• bezbedan izbor – jer su na bazi hondroitin-sulfata koji nije životinjskog porekla, imaju 43% veću iskoristljivost u odnosu na ostale, koji su životinjskog porekla. Zbog toga sa manjom koncentracijom, ne opterećujemo želudac i creva velikim dozama a Exedol kapsulama imamo istu/bolju efikasnost.

Za vaš pokret bez bola…EXEDOL!

