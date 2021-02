ISTINA O DORUČKU: Evo kada NAJKASNIJE TREBA JESTI i koje namirnice su strog ZABRANJENE

I dok pojedini bez njega ne izlaze iz kuće, drugima doručak spletom okolnosti postaje ručak jer prvi obrok jedu tek u podne!

Šta je najbolje i gde leži istina? Stručnjaci su saglasni da je doručak veoma važan obrok. Obezbeđuje vam energiju potrebnu za dan, a neka istraživanja tvrde i da može da smanji osećaj gladi i rizik od razvoja gojaznosti i drugih metaboličkih poremećaja.

Sve ovo ne znači da morate da jedete čim otvorite oči. Ako ste gladni odmah ujutru onda svakako jedite, a ako niste u redu je i da sačekate.

Veoma je važno da slušate svoje telo, rekla je za "Health" dijetetičarka Bet Bluston s Instituta "Cleveland Clinic Wellness" i upozorila da je pravo vreme za obrok kad počnete da osećate glad. Nikako nemojte odlagati obrok jer vas može dovesti do toga da brže-bolje zgrabite neku nezdravu hranu poput krofne ili nekog drugog peciva.

KADA JE KRAJNJE VREME DA JEDETE?

Stručnjaci su saglasni da bi prvi obrok trebalo pojesti oko 9 ili 10 ujutru. Ako se probudite u 7, imate doručak u 10, ručak u 14 sati i večeru oko 17 ili 18 sati, to je sasvim u redu. No, ako doručkujete u podne i tokom dana imate vremena za samo još jedan obrok, to znači da preskačete obroke. Trebalo bi da jedete barem na svaka četiri sata, objasnila je dijatetičarka Sandra Arevalo iz Američkog udruženja za dijabetes.

JESTI PRE JUTARNJEG TRENINGA ILI NE?

Postoje i izuzeci kada je reč o pravilu “slušajte svoje telo”. Naime, dobro je da jedete pre treninga ako vežbate ujutru jer vam to može pomoći da izbegnete hipoglikemiju. Neka istraživanja tvrde da će vežbanje na prazan želudac poboljšati sagorevanje masnoća, ali to ne znači da vodi do bržeg i boljeg mršavljenja.

KAKO IZBALANSIRATI OBROK?

Poželjno je jesti oko 10 grama proteina (grčki jogurt ili dva jaja) kako biste se osećali sito. No, i masnoće su važne, ali važno je da pazite odakle dolaze (avokado, orašasti plodovi, ekstra devičansko maslinovo ulje). Izbegavajte slaninu i druge prerađene namirnice. I na početku dana obavezno pazite na unos vlakana za osećaj sitosti i zdravu probavu (voće, povrće, celovite žitarice...).

PREDLOZI ZDRAVIH OBROKA I ŠTA NIKAKO NE BI TREBALO JESTI!

Kako bi prvi obrok bio zdrav, dobra ideja je poesti sledeće kombinacije: grčki jogurt s orašastim plodovima ili voćem, kajganu s avokadom ili nekim povrćem te zeleni "smoothie" na primer s maslacem od orašastih plodova. No, još je važnije da za doručak nemate - desert odnosno slatko! Ili pak kafu sa slatkim pecivom jer će vam podići energiju i naglo je spustiti!

DA LI JE ŽURBA PRAVI PROBLEM PRESKAKANJA DORUČKA?

Jutarnja žurba je pravi problem i to za mnoge, te najveći krivac što se jede nezdrava i brza hrana ili s druge strane - što se uopšte ne doručkuje. No, uz malo dobre volje i minimalno vremena, doručak možete da pripremite i veče pre...

Jaja možete da umutite sa solju i biberom i ostavite u frižideru.

Isecite voće ili pripremite orašaste plodove za jutarnji jogurt ili ovsenu kašu.

Smrznite sastojke za vaš omiljeni "smoothie" i ujutru samo izblendajte.

A ŠTA S KAFOM?

Ne morate da se odričete kafe. U umerenim dozama, ona je zdrav stimulans. Za većinu, to znači tri šolje dnevno. Struka upozorava da sve više od toga može da bude nezdravo, da utiče loše na spavanje, povećava krvni pritisak... Važno je pripaziti i koliko šećera stavljate u kafu, piše Ordinacija.