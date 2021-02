OVE NAVIKE POGORŠAVAJU ZDRAVLJE BUBREGA! Evo šta ne treba da radite

Predstavljamo vam spisak najčešćih navika koje mogu pogoršati zdravlje naših bubrega

Previše soli

Unos soli treba ograničiti. To ne znači da kod kuvanja svežih namirnica ne bi uopšte trebali dodavati so, jer nema potrebe da hrana bude neukusna. Treba se ograničiti na male količine soli, odnosno izbegavati preterivanje.

Previše natrijuma, odnosno soli u obrađenoj hrani nije loše samo za srce, već može dovesti i do problema s bubrezima. Ako jedete previše soli, organizam će vas podsticati na to da češće mokrite, kako bi se ta so ‘isprala’ iz organizma, ali so povlači i zalihe kalcijuma.

S druge strane, višak kalcijuma u urinu povećava rizik od kamenaca u bubregu.

Kontrola krvnog pritiska

Visoki krvni pritisak negativno se odražava na celo telo, pa i na bubrege. Takvo stanje može oštetiti krvne sudove koji vode do bubrega te oštetiti organe. Zbog toga je važno redovno kontrolisati krvni pritisak i ako je to potrebno potražiti savet lekara o tome kako da rešite povišen pritisak.

Nedovoljan unos vode

Najčešće možda zaboravljamo na to da bubrezima treba osigurati dovoljno tečnosti da bi mogli normalno funkcionisati. Zato bi trebalo voditi računa da svaki dan popijemo bar 1,5 do 2 litra vode, pogotovo leti, kad se pojačano znojimo.

Lekovi protiv bolova

Budite oprezni s lekovima protiv bolova. Protivupalni lekovi poput ibuprofena i aspirina mogu izazvati smanjeni protok krvi kroz bubrege i izazvati probleme jer mogu biti štetni za bubrege.

Niko ne kaže da treba da trpite bol, ali ljudi koji piju lekove protiv bolova svakodnevno i duže vreme u povećanom su riziku od ozbiljnih oštećenja bubrega i trebali bi ih češće kontrolisati.





Autor: Pink.rs