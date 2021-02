Ispovest muškarca iz Velike Britanije, kojeg je ljubomorna bivša partnerka polila koncentrovanom sumpornom kiselinom, potresla je ceo svet.

Danijel Rotariu (35) i njegova bivša devojka Kejti Liong živeli su u zajedničkoj kući u Lesteru, kada je u julu 2016. jedne noći legao da spava. Međutim, u ranim jutarnjim satima probudio ga je oštar bol i lice je počelo da ga peče i u prvih nekoliko sekundi mislio je da je poliven vrućom vodom.

Ono što je preživeo ostavilo je teške posledice na njegov izgled i fizičko i psihičko zdravlje i, kako sam kaže, još uvek ima noćne more u kojima sanja ono što se dogodilo.

- Ne prođe ni dan, a da ne proklinjem Kejti zbog onog što je učinila - izjavio je Danijel za "Notinghemšir Lajv"..

Mislio je da sanja

- Ponekad imam noćne more – ne svaki dan, ali imam. Mislim da imam nesanicu zbog toga što sam neaktivan, ne radim, samo sedim u kući, a to nije dobro. Teško je zaboraviti na ono što se dogodilo - rekao je Danijel.

Njegova bivša partnerka Kejti došla je da ga pokrije nakon što je legao u krevet. Zatim se u ranim jutarnjim satima probudio od užasa.

- Trajalo je to možda 10-20 sekundi, u tom trenutku sam mislio da sanjam, a onda je počelo da boli. Rekao sam: "Šta se događa?", bilo je tako bolno. Osetio sam i u ustima, a kiselina je imala neobičan ukus. Odmah sam znao kad sam osetio ukus u ustima da nije vruća voda. Bio je to oštar okus. Tada sam odmah shvatio da je to kiselina - objasnio je Danijel..

Vid mu je na jedno oko posao postao "maglovit" i prisetio se panike kada na njega više nije mogao da vidi.

- Kad sam dodirnuo kvaku, shvatio sam da ne vidim ni na drugo. Nekad sam video senke, nisam siguran na koje oko. Nisam mogao da prepoznam ljude, nisam mogao da prepoznam jel u pitanju žena ili muškarac - dodaje.

Prošao pakao, a onda je stigla nagrada

Nakon što se stanje sa vidom pogoršalo, izgubio je jedno oko i kasnije je prošao kroz zahvat kojim mu je ugrađena proteza.

Sada živi sa 33-godišnjom suprugom Anom, njihovim sinom Dejvidom i osmogodišnjim posinkom Džekom. Danijel je svoju suprugu upoznao dok se oporavljao u stanu u Notingemu, nakon puštanja iz bolnice kada je dolazila da ga neguje. Kasnije, Danijel je prošao kroz veliki broj estetskih operacija koje su uspele da mu povrate poljuljano samopouzdanje i bio je spreman da se upusti u novu vezu.

Venčali su se u maju 2019. u Rumuniji, gde je Danijel odrastao sa svojom porodicom.

- Moji prijatelji imali su isti plan tokom odrastanja - da se venčaju, imaju decu i sve ostalo. Bilo mi je vrlo važno da i ja dočekam taj dan. Najbolji je bio onaj kada se Dejvid rodio, a venčanje je bio drugi po redu - govori Danijel.

U martu 2017. tada 52-godišnja Kejti Liong, koja ga je polila kiselinom, proglašena je krivom za pokušaj ubistva i provešće u zatvoru najmanje 17 godina.