Rečenica 'NISAM SPREMAN ZA BRAK' ima posebno značenje - evo šta vam on zapravo poručuje!

A ako ste saznali da vas je prevario i onda pokušao da vas ubedi da se to, eto, jednostavno desilo, znajte da se takve stvari ne događaju bez namere i plana.

Ako uporno čekate na njegov poziv, pronalazeći milion opravdanja za to što ga nema, možda je poštenije da sebi kažete da nije "zagrizao" - poruka je autora knjige "NJemu jednostavno nije dovoljno stalo", Grega Berenta i Liz Tučilo.

Oni navode vrlo konkretne smernice koje mogu da vas dovedu do zaključka da li značite partneru ili ste mu samo u prolazu. Pa tako, ako vas ne zove uz izgovor da je zauzet i da će se javiti kasnije, znajte da je to čista laž.

- Sa pronalaskom mobilnog telefona i brzog biranja brojeva, gotovo je nemoguće da vas ne pozove ako mu je stalo - tvrdi Berent. - Zato imajte na umu da smo mi muškarci baš kao i vi, rado ćemo napraviti pauzu u danu punom obaveza da bismo popričali sa nekim koga volimo. To nas usrećuje, baš kao i vas. Kada biste mu se sviđali, bili biste mu ona svetla tačka u pretrpanom danu. A taj dan nikada ne bi mogao da ga spreči da vas pozove.

- Imajte na umu da ukoliko on spava sa nekom drugom ženom, to znači da mu nije dovoljno stalo - kaže autor knjige.

On dodaje da žene moraju da znaju da svaki muškarac koji priča da ne želi da se oženi, jer je brak prevaziđen, nije spreman, finansijska situacija mu je loša i slično, na kraju će se svakako oženiti, ali ne sa vama.

- Jer jednostavno, vi niste ona prava za njega. I to je to! Tu nikakvih misterija nema. Ukoliko i sad slušate ove izgovore, imajte na umu sledeće - vi ste za njega nešto što mu je trenutno okej, a on će odlagati svadbu pokušavajući da pronađe onu pravu. Budite sigurni da je traži sve vreme dok je sa vama - "strogo" upozorava Greg.