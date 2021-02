'PROČITAJTE GA' - 11 znakova da mu se sviđate

Mnogo toga možete da otkrijete o muškarcu iz njegovih pokreta i gestova. Ovi saveti pomoći će vam da konačno saznate da li mu se sviđate ili želi samo prijateljstvo?

Potrebna vam je pomoć u dešifrovanju kompleksnih dvosmislenih signala koje tipovi šalju? Kad je u pitanju otkrivanje nivoa interesovanja nekog muškarca, govor tela najglasnije i najjasnije govori – naročito ako ste se tek upoznali. Pa, šta on onda pokušava da vam kaže? Da li mu se sviđate ili je pak zainteresovan samo za prijateljstvo?

Ovih 11 znakova otkriće šta zapravo oseća prema vama, samo zapamtite da nikada ne prosuđujete osobu samo po jednom znaku. Govor tela nikad nije baš toliko jednostavan pa obratite pažnju na to da se najmanje tri znaka ponavljaju…

Podiže obrve

Kome treba verbalna komunikacija kad se on savršeno jasno izražava samo obrvama? Ovaj govor tela zavisi od konteksta: moguće je da ste rekli nešto sasvim neodoljivo, ali želi da ostane „kul“ pred vama. Ali, ne brinite – ovo je gotovo univerzalni znak da mu se sviđate. U komunikaciji sa suprotnim polom mi obrve podižemo kad želimo našim očima da omogućimo da što bolje vide ono što je pred nama, a to pak znači da mu se sviđate – osim ako se ne mršti i podiže obrve čudeći se nečemu što ste provalili, ali to ćete već bez problema shvatiti da nije dobar znak…

Oblizuje usne

Ako momak s kojim ste se upoznali ili ste na kafi, tu i tamo oblizuje usne, da li je to zato što ste vi toliko slatki da želi da vas „popjede“? Skoro da je tako. To je znak iščekivanja. Mi usne oblizujemo kada vidimo nešto što jako želimo. A ako on ovo radi, očito je da žudi za vama. Hoće li onda ovaj susret ili dejt prerasti u nešto ozbiljnije? Ako to vi želite, jer ovo je i znak nervoze (vezane za iščekivanje), pa, ako je osećaj obostran, dajte mu do znanja da ste i vi zainteresovani ili ga pustite još malo da se kuva na laganoj vatri, dok vi uživate u pogledima osobe kojoj se i te kako sviđate.

Ljulja se napred – nazad

Ako se, dok sedi na stolici, lagano ljulja napred-nazad ili levo-desno, a reč je o prvom susretu ili sastanku, moguće je da i nije baš zainteresovan. Ljuljanje umiruje jer oponaša umirujuće, utešne pokrete dok smo još u majčinom stomaku ili kada nas majka nuna u naručju kao bebe. No, pre nego što ustanete od stola i ostavite ga tamo – zapitajte se zbog čega mu je potrebna uteha: da li mu šaljete signale koji mu govore da se vi ne osećate prijatno, na primer? Ljuljanje napred-nazad je pokret namere gde njegovo telo počinje da radi ono što njegov mozak želi da telo uradi. U ovom slučaju, on je napola tu s vama, a napola beži od vas. Ipak, uprkos svemu ovom nemojte previše pažnje pridavati ovom signalu, naročito ako pijete alkohol jer mnogo ljudi počne da se ljulja već i nakon jednog ili dva pića (nesvesno lovimo balans).

Dodiruje vam kosu

Ovo je test. To je direktan način kojim govorom tela pokušava da vam kaže: „Ako se nasmeješ, znam da se i ja tebi sviđam“. Pomeranje pramena kose iza uva ili dodirivanje vrhova kose, veoma je direktan znak simpatije. Važno reći da ovaj govor tela znači i da nije samo površno zainteresovan. Ovo je veoma intiman gest i pokazuje da želi mnogo više od „samo seksa“. To je znak da želi da vas dodirne i da vam se približi, ali mu je potreban izgovor za to. Za kraj i jedno upozorenje – ako istovremeno dok vam popravlja kosu pravi grimasu s licem – to pokazuje njegovu opsesivnu crtu da sve drži pod kontrolom i da sve bude savršeno onako kako on želi.

Vrpolji se

Vrpolji se na stolici? Po pitanju ovog znaka stručnjaci su podeljeni. Moguće je da on nešto skriva od vas ili se boji da mu neka informacija ne pobegne pred vama. To može da bude znak da mu nije prijatno ili nije previše zainteresovan. To može da bude signal napetosti i nervoze, želje da završi s razgovorom i napusti situaciju. S druge strane sasvim je moguće da je reč o pozitivnoj nervozi. Šta ako se on vama ne sviđa ili šta ako nešto „lupi“, pa se on vama neće dopasti… A moguće je i da je seksualno uzbuđen pa pokušava da sakrije ili smiri potencijalnu erekciju… O čemu se onda na kraju radi? Da li je to pozitivno ili negativno? Obratite pažnju i na druge znake – podignutu obrvu ili lickanje usana, možda?

Prolazi prstima kroz svoju kosu

Kad ptice uređuju svoje perje, to čine kako bi privukle potencijalnog partnera. One se doteruju, a kad to isto čine ljudi – namera je ista. Mi to činimo kako bismo privukli pažnju na sebe. I iako je ovo samo po sebi dobar znak, postoji i dublje značenje: ako on spusti glavu prema napred, istovremeno nežno dodirujući svoju kosu i smešeći se – to je jako dobar znak jer želi pred vama da izgleda što privlačnije. Ako to čini dok vam se približava ili dok se vi približavate prema njemu, moguće je da oseća nervozu jer nije siguran da li izgleda dovoljno dobro za vas. Zato, ako se vam se on sviđa – recite mu da danas dobro izgleda jer će to puno značiti za njegovo samopouzdanje, a i to znači opušteniji nastavak druženja.

Dodiruje svoje lice

E, ovo se ne sreće baš svaki dan! Prava ste srećnica jer on ne pokušava da vas impresionira, već pokušava pažljivo da sluša šta govorite (a naći muškarca koji će vas zaista saslušati ponekad se stvarno može činiti kao nemoguća misija). Moguće je i da on razmišlja o tome šta sledeće da uradi – a to se pak odnosi na ono fizičko: mi sami sebe dodirujemo kad želimo da dodirnemo osobu koja je ispred nas, ali osećamo da to još uvek ne možemo. Dakle, kako god okrenete, to je dobar znak!

Komunicira rukama

Što su širi i grandiozniji gestovi i mahanje rukama dok vam nešto objašnjava, to mu se više sviđate. Osobe koje istovremeno pričaju i gestikuliraju rukama obično su dobre u komunikaciji, no, moguće je i da ta osoba ne zna tačno kako da se verbalno izrazi pred vama. Možda želi da vam da do znanja koliko mu se sviđate, ali ne zna tačno kako to da vam kaže, pa sam sebi pomaže rukama. Korišćenje ruku u razgovoru pomaže da se pristupi većem broju informacija u mozgu, naročito emocionalnim informacijama i rečima punim emocija.

Sedi sa širom raširenima nogama

Kakav pogled! On to koristi kako bi vas uzbudio. Ako sedi nasuprot vas s raširenim nogama, on vam pokazuje svoju „opremu“ – mali foršpan onoga za što misli da je njegova najbolja karakteristika. Da, vi se njemu sviđate, međutim budite oprezni. Da li zaista želite da budete u vezi s osobom koja ima ego napumpan ko cepelin, jer to najčešće čine upravo takvi tipovi…

Proteže ruke

„Želim da ti se približim. Mogu li?“ Ovo je, po pravilu, govor tela kojim se traži dozvola za dodir. Kako mu dati dozvolu? Dodirnite mu ruku, nakratko, kao slučajno – i poslaćete mu suptilnu pozitivnu poruku da ste zainteresovani. Kako će se protegnuti prema vama govori puno o tome da li se oseća samopouzdano ili stidljivo: dlan okrenut prema gore znači da će radije vama prepustiti inicijativu oko toga šta će se dalje desiti. To je submisivan i nevin gest. A šta je s dlanom okrenutim prema dole? To znači da se oseća samopouzdano i nema problema da preuzme stvari u svoje ruke. U stvari, mnogo toga možete da saznate o nekom paru i njihovoj vezi u zavisnosti od toga kako se drže za ruke – osoba čiji je dlan većinu vremena okrenut prema dole obično je dominantnija u vezi.

Poljubac u čelo

Ako vas poljubi u čelo, od svih drugih mesta koja je mogao da poljubi, šta to znači? Ovo je znak dubokog poštovanja i simpatije, naročito ako vam istovremeno dlanovima obuhvati glavu/obraze. To zvuči prilično obećavajuće, ali gde su tu strast i romantika? Ovo je roditeljski gest. Njemu je prilično stalo do vas, ali moguće je da vas samo smatra prijateljicom. Ipak, nemojte odmah gubiti nadu! Isto tako je moguće da mu se sviđate ali se ne usuđuje da vas poljubi u usta. Barem ne još, piše Žena.