ALERGIJE SU OVE GODINE POČELE RANIJE? Ovo su njeni simptomi i evo kak da je razlikujete od korone

Mnogi misle da je to nemoguće u februaru, ali nas pune čekaonice u domovima zdravlja demantuju.

U proteklih nekoliko dana pri intenzivnom kašlju često smo u panici i pomislimo na kovid 19. Osim čađi i prašine, u vazduhu je i veliki broj čestica koje izazivaju alergijske reakcije. Više ne znamo da li kijamo i kašljemo zbog virusa ili polena.

Kako da napravimo razliku i možemo li to sami da uradimo?

Stručkaci kažu da se kod alergija u principu ne javljaju se niti bol, niti temperatura, niti malaksalost, može čovek da bude pomalo pospan i da slabije spava, budi se noću od simptoma, ali to opšte stanje loma u organizmu koje prati virusna infekcija, a pogotovu nedostatak vazduha koji je kontinuiran, za razliku od napada, koji se javlja kod alergija - može da nam ukaže da nije reč o alergiji.

Inače, ukoliko patite od alergija verovatno ste jedni od malobrojnih koji se raduju zimi i hladnoći.

Simptomi alergije su suzne oči i zapušen nos, kijavica, kašljanje, šištanje iz pluća, ali i osip i pojava ekcema. To se sve dešava kada imuni sistem reaguje na štetne supstance kao što je polen koje dovode do iritacije.Iako zvuče zastrašujuće, protiv ovih simptoma možete se uspešno boriti. To znači da morate znati kada tačno počinje sezona alergija i kako vaše telo da najbolje pripremite za to.

O lekovima za alergiju

Alergolozi preporučuju da počnete sa primenom lekova protiv alergije nekoliko sedmica pre nego što sezona počne. To što ćete ih uzimati ranije spreči će šok za imuni sistem kada počne sezona alergija i izbeći ćete tako ozbiljne simptome.

Ukoliko osetite svrab u očima i nosu, dođe do pojave kijavice i curenja iz nosa posavetujte se sa lekarom o upotrebi antihistamina. Imajte na umu da ovi lekovi samo potiskuju simptome, ne leče problem pa mogu biti neefikasni kada se simptomi pogoršaju.Ukoliko već imate terapiju, bilo da su u pitanju lekovi ili injekcije, vaš imuni sistem će biti manje reaktivan na alergene.