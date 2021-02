ŠTA VAS SVE ČEKA U TURSKOJ tokom pandemije: Policijski čas vazi za sve, ali ne i za TURISTE, evo koja pravila važe! VIDEO

Situacija sa pandemijom korona virusa znatno je otežala kretanje ljudi, te su samim tim i putovanja ograničena u cilju sprečavanja i širenja pošasti koja je zadesila čitavu planetu. Jasno je koliko svima nedostaju putovanja, vikend izleti, posete prijateljima i rodbini koji su u inostranstvu.

Međutim, ukoliko se, ipak, odlučite da spakujete kofere i poželite da na trenutak, bar jednim delom zaboravite na koronu, a isto tako želite da budete bezbedni tokom putovanja i sigurni da će vaše zdravlje biti na prvom mestu, onda je poseta Turskoj idealna za vas. Upravo se zbog toga redakcija Kurira uputila upravo na ovu destinaciju.

Pored toga što je zemlja Turska mere protiv "COVID 19" podigla na najviši nivo, od nošenja zaštitinih maski, dezinfekcije, držanje distance, kao i ograničenog broja ljudi u objektima, u Turskoj je na snazi i policijski čas koji za stanovništvo važi svakog radnog dana od 21 do 5 časova ujutru. Dok je tokom vikenda potpuno zatvaranje zemlje za njih. Ovo je dovoljna garancija koliko je zaista bezbednost turista prioritet u zemlji koja se geografski proteže na dva kontinenta.

Jedno je sigurno - zbog aktuelne situacije ne treba se zavući u "mišiju rupu", već, uz sve mere opereza možete slobodno da priuštite sebi da vidite sve lepote i čari Turske.

Svako od nas je bar jednom u životu maštao kako bi izlgledala njegova poseta drugoj planeti, pitao se koliko je to daleko, i da li će ikada sebi priuštiti to zadovoljstvo. I da, možda deluje neizvodljivo i nedostižno, ali niste ni svesni koliko je to ustvari jednostavno. Dovoljno je samo da sednete u avion do Turske, a potom nastavite put božanstvene Kapadokije. Baš kao što smo to mi uradili.

Pa da počnemo. Letom iz Beograda do Istanbula sletećete na jedan od najprometnijih i najvećih svetskih aerodroma "Istanbul", čiji je kapacitet na godišnjem nivou da primi čak do 200 miliona putnika. A isto tako, što je jako važno je u trenutnoj situaciji svako ko uđe na aerodrom vodi računa o propisanim merama.

Odatle smo krenuli letom za grad Kajseri koji je smešten u središnjoj Anadoliji. On je danas jedan od najznačajnijih industrijskij centara Turske, te se u njemu nalazi i drugi najveći bazar u Turskoj. U bazaru je smešteno oko 2.000 radnji, od koji je, nažalost trenutno veliki broj zatvoren. Ali ne brinite, to ne znači da ćete se kući vratiti praznih ruku.

Ako ste nekada čuli da muzika leči dušu - upravo se u Kajseriju nalazi prva bolnica za mentalno obolele osobe gde su se pacijenti lečili pesmom i melodijom. Kako se navodi, ova ustanova imala je dosta izlečenih koji su mogli da napuste bolnicu, dok oni koji se nisu izlečili mogli su da ostanu ovde kao da im je tu dom. U jednoj od prostorija može se čuti melodija koja se koristila tada kao metoda lečenja.

Nakon dva dana provedena u Kajseriju, s nestrpljenjem smo se uputili za magičnu Kapadokiju, koja je definitivno kod svih nas probudila misao da je to ona "druga planeta" na koju ćemo konačno uskoro kročiti. I zaista se za Kapadokiju to može reći.

Pored pejzaža koji ne liče ni na šta do tada viđeno, vulkana, hotela isklesani u stenama, vilinskih dimnjaka koji su jedinstveni na svetu, najveća atrakcija su nestvarni baloni koji lete iznad Kapadokije.

Autor: Pink.rs