Često vam se grče mišići? TO JE SIGNAL UPOZORENJA KOJE ŠALJE TELO Evo šta treba da uradite kada dođe do spazma mišića

Grčevi u mišićima nisu toliko bezazleni kao što mi inače mislimo. Lekari upozoravaju: u određenim slučajevma spazmi signaliziraju o zapušenim krvnim sudovima i mogućem srčanom nastupu.

Ako ste, bar, jednom osetili naglo i bolno stezanje mišića, dobro vam je poznato koliko neprijatni mogu da budu grčevi. Obično, oni nastaju u nogama i rukama, ali ponekad - i u trbušnom zidu, i u ramenom pojasu.

Imate sreće ako je spazam jednokratne prirode i ne traje dugo: takva pojava neće imati ozbiljnih posledica za zdravlje. Međutim, postoje kombinacije simptoma koje zahtevaju hitno lečenje.

1. Prekomerno naprezanje mišica

Grčevi su često rezultat preterivanja sa vežbama u teretani.

2. Poremećaji cirkulacije

Klasičan primer je sindrom "tunela", odnosno bolest programera koji previše vremena provode s računarskim mišem u ruci.

Zbog stalnog fiksnog i neprirodnog položaja zgloba, cirkulacija krvi je poremećena. To može rezultirati bolovima i grčevima u mišićima.

3. Pregrevanje i/ili dehidracija

Sa oslobođenim znojem telo gubi vlagu i elektrolite neophodne za pravilan prenos nervnih impulsa. Mišići reaguju na ovo, "uključujući" grčeve.

4. Manjak minerala

Nedostatak kalijuma, kalcijuma ili magnezijuma može ometati opuštanje mišica, a ovo dovodi do grčeva.

5. Neurološki poremećaji

U ovim uslovima teško je opustiti mišiće. I grčevi nastaju kao zakonomerna posledica telesne napetosti.

6. Trudnoća

Grčevi u nogama osećaju mnoge buduće majke. Iako kontrakcije mišića mogu da budu dosta bolne, oni ipak nemaju nikakve negativne posledice za zdravlje trudnice i bebe.

7. Određene bolesti i uzimanje lekova

Spazmi mišica često su povezani sa bolestima poput dijabetesa, bubrežne slabosti i poremećaja štitne žlezde. Takođe, spazme mogu prouzrokovati neki lekovi - na primer, diuretici, preparati za lečenje angine, osteoporoze, Alchajmerove bolesti i drugih oboljenja.

Prva pomoć

1. Istegnite pogođeni mišić, napravite laganu masažu

2. Koristite hladne ili vruće obloge

3. Uzmite sredstvo za ublažavanje bola

Kada su grčevi opasni?

Spazam mišića može biti simptom ozbiljnih problema u organizmu - na primer, zapušenih arterija, ciroze jetre, dijabetesa, neuroloških poremećaja, posebno epilepsije.

Postoji još jedna opasnost: grčevi mogu uticati ne samo na velike, već i na glatke mišice koji su deo membrana unutrašnjih organa. Spazmi ovih mišica su ponekad smrtonosni. Na primer, grč bronhija može dovesti do prestanka disanja, a grč koronarnih arterija do pogoršanja rada srca ili čak do srčanog zastoja.

Autor: Pink.rs