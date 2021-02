Za zdravlje srca i dobru kondiciju potrebno je da obratite pažnju na sledeće vitamine i minerale!

Za zdravlje vašeg srca, opšte zdravlje i fizičku kondiciju pratite sledeće savete.

Magnezijum pomaže vašem srcu da zadrži zdrav ritam

Magnezijum je mineral od ključne važnosti za zdrav srčani ritam, jer je uključen u transport elektrolita, poput kalcijuma i kalijuma, u ćelije. Elektroliti su važni za prenos nervnih signala i održavanje mišićnih kontrakcija pri normalnom radu srca. Istraživanja (1) pokazuju da manjak magnezijuma ili ograničen unos magnezijuma dovodi do nepravilnog srčanog otkucaja, odnosno aritmija.

U pregledu objavljenom u maju 2019. u časopisu Cardiology Research and Practice, istraživanja (2) su pokazala da nizak nivo magnezijuma u krvi može povećati rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti.

Pored toga, navedeno je da je nizak nivo magnezijuma povezan sa atrijalnom fibrilacijom, najčešćim poremećajem rada srca.

Vitamin B6 pomaže u sprečavanju zapušenja arterije i umanjuje rizik od srčanih bolesti

Istraživanja (3) pokazuju da ljudi sa niskim nivoom vitamina B6 u krvi imaju skoro dvostruki rizik od dobijanja srčanih bolesti, u poređenju sa onima koji imaju viši nivo vitamina B6 u organizmu.

Ovo je povezano sa ulogom vitamina B6 u smanjenju povišenog nivoa homocisteina, koji je povezan sa nastankom nekoliko bolesti, uključujući i srčana oboljenja (4).

Istraživanja upravo pokazuju blagotvorno dejstvo vitamina B6 u sprečavanju srčanih bolesti, što je dokazano u sledećem istraživanju (5): 158 zdravih odraslih osoba koji su imali braću i sestre sa srčanim oboljenjima, bili su podeljeni u dve grupe: jedna koja je primala 250 mg vitamina B6 i 5 mg folne kiseline svaki dan tokom dve godine, i druga grupa koja je primala placebo.

Grupa koja je uzimala B6 i folnu kiselinu imala je niži nivo homocisteina i bolje testove rada srca tokom vežbanja od placebo grupe, što ih je stavilo u grupu ukupnog manjeg rizika od nastanka srčanih oboljenja.

Vitamin K2 blagotvoran po rad srca

Dokazano je da adekvatan unos vitamina K2 smanjuje rizik od oštećenja krvnih sudova (6) , jer aktivira MGP (Matrix Gla Protein), koji sprečava taloženje kalcijuma na zidovima krvnih sudova. Tada je kalcijum dostupan za druge značajnije uloge u telu, ostavljajući arterije zdravim i fleksibilnim.

Međutim, manjak vitamina K ima za posledicu neadekvatnu aktivaciju MGP-a, što značajno narušava proces uklanjanja kalcijuma i povećava rizik od kalcifikacije krvnih sudova, nastajanja plakova i ateroskleroze u krajnjem slučaju (7) .

Vitamin K2 je neophodan za zdravlje kardiovaskularnog sistema i kostiju: bez vitamina K2, kalcijum se ne usmerava pravilno na obogaćivanje sadržaja kostiju, već se nakuplja u zidovima krvnih sudova i mekim tkivima.

Roterdamska studija (8) je na osnovu ispitane populacije od 4807 zdravih muškaraca i žena starijih od 55 godina procenila povezanost između unosa vitamina K i pojave srčanih oboljenja, kalcifikacije aorte i smrtnosti od navedenih uzroka. Studija je otkrila da je optimalnim unosom vitamina K2 u ishrani, smanjena arterijska kalcifikacija za 50%, kardiovaskularni rizik za 50% i smrtnost od navedenih uzroka za 25%.

Kako biste bez brige i straha započeli novi ciklus fizičke aktivnosti i pobošljali zdravlje srca i krvnih sudova, kao i celokpno zdravlje, ili ako već naporno radite ili aktivno vežbate i želite da srcu pružite dodatnu snagu i svežinu, imamo rešenje za vas, koje sadrži sva tri navedena minerala i vitamina.

Magnall® Cardio predstavlja jedinstvenu formulaciju magnezijuma, vitamina B6 i vitamina K2, koja pruža podršku vašem srcu i krvnim sudovima u obavljanju fizioloških funkcija.

Sastojci preparata Magnall® Cardio utiču i na balans elektrolita u organizmu (9) , prevenciji i zaštiti srca i krvnih sudova od zapušenja i oštećenja, pomažu povećavanju elastičnosti krvnih sudova i tako doprinose uspostavljanju normalnog srčanog ritma i održavanju dobrog zdravlja kardiovaskularnog sistema.

Preporučuje se kod osoba sa kardiovaskularnim tegobama, dijabetesom tipa 2, kao i kod sportista i osobama pod velikim fizičkim naporom, takodje i svim osobama koje brinu o zdravlju svog srca i krvnih sudova (10).

Budite zdravi, a aktivni, uz Magnall® Cardio!

