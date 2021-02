Neraspoloženi ste? Ovo su vitamini i minerali koji 'dižu' raspoloženje odmah!

Saznajte pomoću kojih vitamina i minerala se možete bolje osećati.

“Ne brinite, pokušajte da se opustite”, u teoriji sigurno zvuči dobro, ali…ne možete samo pritisnuti prekidač i biti dobro. Postoji mnogo stvari koje mogu uticati na naše raspoloženje: stres, nedostatak vežbanja, neizlaženje u prirodu, kao i slabo spavanje. Mogu li vitamin i minerali uticati na vaše raspoloženje? Dobra vest jeste da itekako mogu. Zapravo, postoje specifični vitamini i minerali koji mogu pomoći vašem raspoloženju i boljem funkcionisanju u ovoj stresnoj svakodnevnici. Da vidimo koji su to:

1. Kompleks vitamina B će probuditi vaš metabolizam

Ovi esencijalni vitamini igraju veliku ulogu u povećanju našeg metabolizma pretvaranjem hrane u energiju. Ako pokušavate da smršate, vitamin B je vaš prijatelj. Povrh toga, B takođe podržava centralni nervni sistem i pomaže u održavanju dobre komunikacije između mišića i mozga. Pri tom vitamin B pretvara aminokiseline u neurotransmitere koji stimulišu raspoloženje, kao što su serotonin i norepinefrin. Dok nizak nivo vitamina B mogu izazvati osećaj tuge i bezvoljnosti, kompleks vitamina B pomaže da se ukloni depresija.

2. Vitamin C će ukloniti vaš stres

Da, vitamin C pomaže da održimo zdravlje, što podrazumeva i dobro raspoloženje. Istraživanja su pokazala da redovno uzimanje vitamina C može pomoći u poboljšanju raspoloženja. Studije su takođe pokazale da se sposobnost vitamina C u borbi protiv oksidativnog stresa može poboljšati metabolizam kod starijih osoba. Osobe kojima je ovaj vitamin deficitaran, možda će teže smršati.

3. Vitamin D će ukloniti depresiju, kao i masne naslage sa vašeg stomaka

Istraživanja su pokazala da su gojazni ljudi imaju nizak nivo vitamina D u organizmu. Suprotno tome, jedna američka studija je istakla da odrasli koji su uzimali kalcijum i vitamin D, su izgubili više stomačnih masti, nego oni koji nisu uzimali suplemente ovih vitamina. Vitamin D pomaže telu da apsorbuje hranljive materije, a takođe i optimizuje efikasnost našeg metabolizma. Uklanjanje depresije i tuge je takođe važno za očuvanje zdravog načina života. Kod depresije se savetuje pojačan unos vitamina D.

4. Magnezijum će podići vašu energiju!

Magnezijum igra ključnu ulogu u proizvodnji energije u telu, i od suštinskog je značaja za zdravu funkciju nerva, mišića i enzima. Magnezijum je potreban za više od 300 enzimskih reakcija koje podržavaju funkciju mozga i pomažu našim mišićima da se savijaju i opuštaju. Pomažući u boljem opuštanju mišića, magnezijum nam takođe pomaže da spavamo bolje, što je važna stvar u podršci kako dobre volje, tako i regulacije metabolizma i apetita. Ovaj mineral takođe igra ulogu u upravljanju glukozom i insulinom u krvi, što može biti korisno i za gubitak težine. Ovaj mineral će vam najviše trebati ako ste aktivan sportista ili krećete da se bavite fizičkom aktivnošću.





Autor: Pink.rs