ORL specijalista savetuje kako da pobedite kašalj!

Kašalj predstavlja veliki problem, kao jedan od najkompleksnijih respiratornih simptoma i značajno utiče na kvalitet života pacijenata. Kašalj je odbrambena reakcija organizma, obezbeđuje čišćenje disajnih puteva, pomaže u izbacivanju sekreta, iritanasa i štetnih čestica. Predstavlja simptom akutne ili hronične infekcije koju treba prepoznati kako bi olakšali ove neprijatne simptome pacijentima. Najčešći uzroci akutnog kašlja su virusne ili bakterijske infekcije, slivanje sekreta u grlo, alergije, akutni bronhitis, pušenje, suv vazduh.

Produktivan kašalj nastaje zbog stvaranja velike količine sekreta koji treba izbaciti i važno je da se slobodno iskašljete odnosno da tako izbacite sekret iz disajnih puteva. Suvi kašalj je nadražajni bez sekreta, ali se može ublažiti održavanjem vlažne sluznice respiratornih puteva. Često se javljaju i mešovite forme kašlja koji ima komponente suvog i produktivnogkašlja.

Razgovarali smo sa Doc. dr Sanjom Krejović-Trivić, specijalistom ORL-fonijatrom kako da rešite ovaj problem: ‚‚Kašalj je najčešći razlog zbog koga pacijenti dolaze u ordinaciju lekara opšte medicine, specijalista otorinolaringologije, pulmologije i pedijatrije. U svetu se godišnje potroši preko 10 biliona dolara na lekove za kašalj. Postoje tri najčešća uzroka kašlja: rinosinuzitis koji dovodi do slivanja sekreta niz zadnji zid ždrela, bolesti disajnih puteva i refluksna bolest.

U toku je sezona respiratornih infekcija, a aktuelna pandemija Covid 19 zahteva posebnu pažnju u lečenju ovih pacijenata. Ordinacije lekara opšte prakse, a naročito specijalista otorinolaringologije i pulmologije su mesta gde se ovi pacijenti mogu lečiti, ali i edukovati o merama prevencije širenja infekcije‚‚- napominje Doc. dr Krejović-Trivić.

Simptomi respiratornih infekcija mogu biti različiti: zapušenost nosa, sekrecija iz nosa, slivanje sekreta niz zadnji zid ždrela, gubitak čula mirisa i ukusa, kijanje, bol u grlu, promuklost, kašalj, malaksalost, povišena telesna temperatura.

Infekcije gornjih disajnih puteva su najčešće virusnog porekla, ali može doći do komplikacije respiratornih infekcija kada su uzročnici uglavnom bakterije. Kako bi se izbegla zloupotreba antibiotika u lečenju ovih infekcija, potrebno je uraditi bris nosa i ždrela pacijentima, da bi utvrdili uzrok infekcije. Virusne infekcije ne treba lečiti antibioticima nego simptomatski: prirodnim preparatima, jačanjem imuniteta i mirovanjem. Bakterijske infekcije se leče adekvatnim antibioticima na osnovu antibiograma, ali uz obaveznu primenu sekretolitika i evakuaciju sekreta iz nosa. Hiperprodukcija sekreta u gornjim respiratornim putevima može dovesti do zapaljenja sinusa, uva i grla, problema sa disanjem i gutanjem, a postnazalno slivanje sekreta dovodi do kašlja i komplikacija u donjim disajnim putevima.

Doc. dr Krejović-Trivić savetuje - ‚‚Kašalj je koristan kad treba izbaciti sekret i sprečiti slivanje sekreta u donje disajne puteve. Savetuje se ispiranje nosa fiziološkim rastvorom i evakuacija sekreta iz nosa uz upotrebu mukolitika. Preporučujem primenu izotoničnog ili hipertoničnog Propomucil® Physio spreja za nos koji doprinosi izbacivanju sekreta i smanjenju suvoće sluznice nosa. Ispiranje nosa ovim rastvorom pruža višestruku zaštitu tako što, svojim aktivnim sastojcima, doprinosi eliminaciji bakterija i virusa, čisti nos, regeneriše i vlaži sluznicu, smanjuje otok sluznice, olakšava disanje i redukuje postnazalnu sekreciju.

Dodatno za izbacivanje sekreta iz disajnih puteva savetujem upotrebu prirodnog sekretolitika kao što je Propomucil® 600 sa organskim medom koji sadrži prečišćeni propolis sa organskim medom bogatim polifenolima, snažnim antioksidansima koji pomažu odbrani pluća i gornjih disajnih puteva i prirodni N-acetilcistein koji razlaže sekret, olakšava njegovo izbacivanje i pomaže u borbi protiv infekcije, a dodatno aktivira imunitet.

Poznato je da med ima višestruku ulogu u terapiji kašlja: štiti i oblaže sluznicu usta i grla, umiruje kašalj, deluje kao prirodni antioksidans, ima protivupalno dejstvo, a na sve ovo nam ukazuju i najnovije preporuke Britanskog nacionalnog instituta za zdravstvo prema kojim je med primarni izbor u lečenju kašlja, a Evropsko rinološko udruženje u terapiji produktivnog kašlja izdvaja N-acetilcistein kao prirodni mukolitik, koji razlaže sekret, smanjuje njegovu viskoznost i olakšava iskašljavanje.

Zbog toga svojim pacijentima preporučujem primenu PropoMucil® sa organskim medom zbog svog blagotvornog dejstva i Propomucil® Physio spreja za nos koji doprinosi izbacivanju sekreta i smanjenju suvoće sluznice nosa, zato što sadrže sastojke koji doprinose da pluća i gornji disajni putevi budu zdravi.

Autor: M.K.