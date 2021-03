DIJETA koja sprečava anemiju, a uključuje mudro smišljen jelovnik, pa i škembiće!

Anemiju ne izaziva gladovanje, već pogrešan izbor namirnica.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) najrasprostranjenije globalno oboljenje izazvano neodgovarajućom ishranom je anemija koja se razvija kao posledica nedostatka gvožđa.

Smatra se da svaka peta osoba u svetu boluje od ove vrste malokrvnosti. Simptomi su umor, osećaj slabosti, bledilo, glavobolja, razdražljivost, lupanje srca, iscrpljenost, nedostatak koncentracije, smanjena otpornost i sklonost ka infekcijama.

Najbolji način da se pobedi deficit gvožđa u organizmu jeste da se ono unese putem odgovarajućih namirnica. To su, pre svih, iznutrice, pečurke, sušeno voće, žumance, riba - posebno tunjevina, školjke, mahunarke, rotkvice, meso - posebno pileće i ćureće.

Namirnica sa dosta vitamina C podstiču apsorpciju gvožđa, tako da je dobro uz obrok popijete i čašu ceđenog soka od pomorandže ili limunadu. Poželjno je i da se vitamin C uzima u praškastom obliku, do dva grama na dan.

Takođe, trebalo bi da se provodi što više vremena na svežem vazduhu i pešači barem sat dnevno. Kafu, alkohol i gazirana pića trebalo bi svesti na minimum.

Ponedeljak

Doručak: čaša limunade zasleđene medom, dva barena jaja, dva parčeta hleba i sveža paprika

Ručak: riba po izboru začinjena maslinovim uljem i belim lukom, pečena u foliji u rerni, prelivena limunovim sokom, krompir-salata sa dosta crnog luka

Večera: pileća džigerica sa crnim lukom i jabukama

Utorak

Doručak: bademi, orasi, suve kajsije i ovsene žitarice - sve pomešano sa jogurtom

Ručak: šampinjoni dinstani sa belim pilećim mesom i crnim lukom, čaša limunade i zelena salata

Večera: bareni grašak sa tunjevinom

Sreda Doručak: domaća riblja pašteta sa prepečenim hlebom i čaša sveže ceđenog soka od pomorandžeRučak: škembići u saftu i zelena salataVečera: salata od pilećeg belog mesa, pasulja, kukuruza šećerca, crnog luka, krompira i šargarepe

Četvrtak

Doručak: omlet sa pečurkama i integralni hleb, čaša limunade

Ručak: losos na žaru i krem-čorba od brokolija, karfiola i krompira začinjena sa dosta belog luka

Večera: domaći mladi sir sa salatom od pečenih paprika začinjenih belim lukom

Petak

Doručak: makaroni sa tunjevinom i zelena salata

Ručak: ćuretina sa mlincima i salata od svežeg povrća

Večera: projara sa raznim povrćem i šolja kefira