Ljudi otkrili 'simptome' TOKSIČNIH VEZA! Evo kada je vreme da prekinete

Iskustva su bila različita, od isticanja fizičkih mana, pa sve do spominjanja bivših partnera u krevetu - našlo se tu dosta zanimljivih odgovora, a ono što je svima zajedničko jeste to što da se radi o toksičnoj vezi.

- Ako bi primetio da me neko grdi, odmah bi mi ukazao na nedostatke poput bubuljica na licu ili težine. Rekao bi mi i kad bi pomislio da je neka druga devojka lepša od mene. Kao u šali, ali duboko u sebi sam znala da se ne šali. Srećom sam shvatila da je nesigurni mali glupan!

-Dopisivala sam se sa jednim tipom nekoliko nedelja. Nismo se još bili ni upoznali lično. Jednog dana pozva me je da dođem, ali naglasio je da u njegovoj kući nikada ne smem da nosim šminku. Rekao je da mrzi šminku i naterao bi me da je skinem pre nego što bih ušla. Nisam mu se javljala nakon toga.

- Jako se naljutio na mene što sam zagrlila dvanaestogodišnjaka kog sam poznavala još otkad je bio malo dete. NJegovo obrazloženje bilo je: "Pa, zaljubljivao sam se u starije žene kad sam imao 12 godina, na bi trebalo da ga navodim na to".

- 10 minuta nakon što smo se našli, dok nam je konobar još točio vodu, rekao je da bi voleo da mi liže zadnjicu.

Ko koga vara?

Moj prvi dečko u srednjoj školi proveravao bi moj telefon svaki put kad bismo se družili. Čitao je moje SMS poruke i proveravao moje društvene mreže. Budući da je to bila moja prva veza, mislila sam da je to normalno. Prijateljica mi je objasnila da nije, a na kraju je ispalo da on mene vara.