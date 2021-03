PINK.RS I PUTRIOTA OTKRIVAJU VAM ČARI BRČKOG: Šarmantni grad koji leži na Savi, sa bogatom istorijom i SADRŽAJEM

Aleksandar Tašić, na Instagramu poznatiji kao Putriota, za naše čitaoce piše o svojim putovanjima.

Putriota je iza sebe ostavio čak 40 zemalja, na 1.000 gradova, a svoje pratioce na Instagramu uči kako da putuju za male pare. Ovog puta je za čitaoce našeg portala opisao lepote Brčkog.

Dok smo još uvek relativno zatvoreni, mi koji smo navučeni na putovanja, moramo se već nekako snalaziti. Tek je nekolicina zemalja koje trenutno možete nesmetano posetiti, među kojima je i nama najbliža. Po svim osnovama. Bosna i Hercegovina. Znamo svi da na Balkanu čuči neverovatna priroda koju svi mi manje ili više volimo, iako je vrlo često ne poštujemo. Ja sam se pak ovog puta više usresredio na istoriju koju sam konzumirao kroz tvrđave, mostove i lokalne priče. Ponovo se prisetio koliko smo samo svemogući onda kada možemo popričati sa lokalcima, iz prve ruke saznati istinite, ali i izmišljene priče. Treba ih treba znati razlikovati, ali podjednako uživati uobema. Za vas sam izdvojio dva odvojena putovanja po Bosni, koja možete realizovati u dva vikenda ili jedan produženi. Danas ću vam otkriti neka mesta za prvi deo, a sledeće sedmice ostatak. Stigli smo kasno uveče na granični prijelaz Rača, nestrpljivo čekali da pređemo u nepoznato.

Dve noći smo prespavali u Brčkom, simpatičnom gradiću na Savi, gde između šarenih fasada i šetališta kraj mirne reke, možete posetiti i zgradu u kojoj je živela, verovatno najveća, jugoslovenska zvezda – Lepa Brena. Neću vam otkrivati tačnu lokaciju, morate se potruditi. Nisam se dugo zadržavao kraj zgrade, kako komšije ne bi pozvale policiju, jer sam nesumnjivo izgledao sumanuto dok sam sa telefonom u ruci obilazio sasvimobičnu gradsku građevinu, pomalo oronulu, sa koje su visile antene i veš koji se suši. Čim sam kročio u ovaj deo Bosne, stekao sam utisak da sam se vratio staroj Jugoslaviji, iako sam imao nekoliko godinica kada se ista raspala. Kao da sam zakoračio u nekakav istorijski muzej sa crvenom metalnom petokrakom na ulaznim vratima. Velikim i masivnim, simbolišući moć. Nismo jeli ćevape za doručak a mogli smo. Otkrio sam da se ne kaže Prčko – Banović pruga, već je Prčko zapravo Brčko.

Prvog dana smo obišli grad Brčko, tvrđavu Srebrenik, jezero Ingram, kao i tvrđavu Gradačac. Jeli smo najbolje kolače u gradu, slušali lokalnu muziku, prošli kraj najveće pijace. Arizona. Zaista sam na trenutak imao utisak da se nalazimo u kakvom postapokaliptičnom filmu, gde nas vrebaju zombiji, a mi u jedinim kolima na putu. Elem, najviše sam bio duševljen Srebrenikom, fascinantnom tvrđavom koja se uzdiže na strmim stenama i prkosi svima koji je posmatraju. Nalazi se na manje od sat vremena vožnje od Brčkog i jedno je od najočuvanijih utvrđenja na ovim prostorima, odolevajući vremenu još od 1333. kada se po prvi put spominje. Verovatno bi ga pominjali i u raznim delima epske fantastike da su autori imali priliku videti ga. Izvor jeinspiracije za najluđe priče koje možete skovati u glavi. Nekoliko kula, zidine i drveni most. Umesto krokodila, ponor. Obožavam adrenalin i prilazim često ivicama, što vama svakako ne preporučujem. Za obilazak unutrašnjosti izdvojite oko pola sata i dve marke.

Kada govorimo o krokodilima, te vodene nemani sam zamišljao u dubinama plavo – zelenog jezera Ingram. Nisam bio siguran kako imenovati tu očaravajuću boju vodene površine, dok meštani nisu imali problema da joj kumuju. Nazvali su je po firmi koja je iskopala „jezero“ zbog eksploatacije kamena. Ovo nije turistička atrakcija i do njega ne postoji putokaz. Može se doći ukoliko poznajete lokalca koji će vam pokazati stazu krozprivatno dvorište, šumu, livadu i šljive. Tačnije, kupus. Ukućani su bili zatvoreni u četiri zida, uz vatricu i rakiju. Kao i svi ostali, osim nas. Evo, obećavam da ću, ukoliko me budete pitali, otkriti kako da dođete do njega. Samo nemojte krasti kupus iz dvorišta. Do tada ću biti jedan od retkih koji je uživao u ovim nijansama vode i sopstvene mašte.

Za kraj smo ostavili Gradačac, mestašce takođe u blizini Brčkog, koga čine i krase tvrđava, krivi toranj, Husejnija džamija, kula Husein – kapetana Gradaščevića, kao i gradski spomen – park podno poslednje navedenog. Da, dobro ste čuli, krivi toranj nije onaj u Pizi ali im je nagib sličan. Neću kriti da sam se fotografisao kako ga pridržavam, kao pre nekoliko godina u Italiji. Tvrđava je u malo lošijem stanju ali smo čuli da sledirestauracija. Nadam se da vam se svidela ova ideja za vikend preko granice, sledeće nedelje stiže još jedna porcija Bosne i Hercegovine. Do tada, budite mi dobro. Ba.

Autor: Pink.rs