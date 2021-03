Šta će se dogoditi ako pojedete tri kivija dnevno

Kivi je najpre postao popularan na Novom Zelandu, a danas u plodovima ove voćke uživaju ljudi širom sveta. Iza nesvakidašnjeg izgleda krije se dobar ukus i mnogo hranjivih sastojaka, uključujući vitamine C, K i E, folate i kalijum, a kivi takođe sadrži dosta vlakana i antioksidanata.

Kivi je lako uvrstiti u svakodnevnu ishranu, a često je i glavni sastojak u smutijima. Kivi je voćka koju možete konzumirati tokom cele godine, a osim toga ima dosta zdravstvenih benefita.

Jači imunološki sistem

Kivi sadrže puno antioksidansa, posebno vitamina C. Konzumacija samo jedne šoljice kivija nadmašuje vaš dnevni preporučeni unos vitamina C. Studije su pokazale da ishrana bogata vitaminom C može poboljšati vaš imunološki sistem i pomoći vam u sprečavanju prehlade i gripa.

Bolja probava

Za početak, kivi (kao i većina voća) sadrži puno vlakana. Ishrana bogata vlaknima smanjuje učestalost konstipacije i zahvaljujući njoj imaćete redovnu stolicu.

Bolji krvni pritisak

Studije su pokazale da konzumiranje tri kivija dnevno može sniziti krvni pritisak. Razlog za to je što sadrži lutein koji je moćan antioksidans.

Bolji vid

Jedan od vodećih uzroka gubitka vida je bolest zvana makularna degeneracija. Studije su pokazale da vas konzumacija tri kivija dnevno može zaštititi od toga.

Kivi je za većinu ljudi siguran za konzumiranje, međutim onih koji su alergični na njega ne bi trebalo da ga jedu. Znakovi alergije na kivi mogu biti otečenost jezika, osipa, otežano gutanje pa čak i povraćanje.