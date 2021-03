Ako želite bolji se*s, dovoljno je da u krevetu uradite samo ovo

Razgovor o seksu u vezi i postavljanje pravih pitanja važan je deo svake veze. Ali kako izgleda zdrav razgovor o seksu?

“Zdravi parovi razgovor o seksu ne smatraju velikom stvari. Ključ dobre seksualne komunikacije je doslednost. Predigra počinje onog trenutka kad se ujutro probudimo. Moramo da komuniciramo o svojim potrebama. Treba da nađemo kompromis, da udovoljimo jedno drugome i međusobno se ohrabrujemo”, kaže savetnica za mentalno zdravlje i terapeutkinja za seks i odnose Džeki Golob, prenosi 24sata.hr.

“Uspešno komuniciranje o seksu je veština i njegovo usavršavanje će neizbežno dovesti do bolje celokupne komunikacije u vašoj vezi”, dodaje seksolog Kerol Kvin.

O ovih šest stvari razgovaraju svi parovi s dobrim seksualnim životom:

1. Redovno razgovaraju o svom seksualnom životu – u pravo vreme

Zdravi razgovori o seksu trebali bi da budu redovna pojava. Važno je da parovi razgovaraju o svemu, od želja do konkretnijih pitanja povezanih s intimnošću. I, kako naglašava Kvin, vreme je vrlo važno.

“Nije samo ono što kažete, već kada to kažete”, navodi ona.

Drugim rečima, morate znati kada je ispravno razgovarati o seksu. Takvi razgovori će vas izvesti na dobar put, samo ako su oba partnera zainteresovana za razgovor.

“Dobra komunikacija znači da je vaš partner emocionalno sposoban za takav razgovor”, dodaje Kvin.

Prilikom razgovora važno je dobro slušati.

2. Stavljaju seks u raspored i pričaju o sledećem seksu



“Izgovori poput ‘Preumoran sam’ ili ‘Prezaposlen sam’, ujedno pokazuju partneru da nam je manje važan. Čak je zdravo zapisivati datume kada ćete imati odnose, kao i planirati vreme za seks”, kaže Golob.

Što je najvažnije, parovi bi trebali da sednu i razgovaraju o danima u kojima i jedno i drugo imaju manje posla. Zatim taj dan stavite u kalendar i s iščekivanjem ga očekujte.

“Predigra može dovesti do seksa. Nedelju dana pre, ili nekoliko dana pre seksa, možete zadirkivati jedno drugo kako bi se vaša želja što više povećala”, dodaje Golob.

Ako ste zakazali seks, to će povećati komunikaciju o predstojećem seksu, ali takođe prirodno povećava i komunikaciju o seksu u celini.

3. Otvoreno razgovaraju o onome što vole, a šta ne



Spisak seksualnih želja je sjajan. To može dovesti do dubljih razgovora i uzbudljivih novih avantura u spavaćoj sobi. Ali, to nije pravni dokument koji ste vi ili vaš partner dužni da ispunite. Prenošenje te stvarnosti, ključno je za zdrav seksualni život.

4. Razgovaraju o stvarima koje ih pokreću i ne sramote svog partnera



“Svako može imati neko mesto na telu, koje ako se dodirne, izaziva nelagodu, na pirmer nekakvi problemi u prošlosti ili slično. Parovi koji uspešno komuniciraju brzo će ovakve situacije da reše. Kada dođe do takvih problema, zdravi parovi odmah o tome komuniciraju i reše problem bez krivice”, objašnjava Kvin.

5. Razgovaraju o seks pozama, igračkama…



Zdravi parovi znaju da klasifikuju svoje polne sposobnosti i preferencije na temelju nivoa udobnosti, granica, uzbuđenja i znatiželje.

“Vi ne posedujete seksualne sklonosti vašeg partnera. Kao i hranu, vi ili vaš partner možete biti raspoloženi za različite stvari u različito vreme”, kaže Kej.

6. Razgovaraju i cijene međusobne seksualne sposobnosti



Ljudi su, prema Golob, programirani da misle negativno, a seks je često područje komunikacije u kojem određene fraze mogu imati trajni uticaj.

“Za svaku negativnu misao ili komentar koji čujemo treba nam tri do pet pozitivnih da preoblikujemo svoj mozak i obnovimo negativnost koju smo čuli. Zdravi parovi se međusobno razumeju i cene. Obavezno se usresrede na pozitivno i dele to s partnerom. Tokom razgovora su otvoreni, iskreni i angažovani. Ako naučite neke specifične fraze, vrste pitanja ili nagrade, partner će se osećati sigurnijim, pojača će se vaša sposobnost komunikacije u spavaćoj sobi i izvan nje”, objašnjava Golob.