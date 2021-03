Ovaj vitamin je najjače oružje u borbi protiv teških bolesti

Proverite da li ga unosite dovoljno ishranom.

Vitamin B12 (poznat i pod nazivom kobalamin) pripada grupi vitamina koje ljudski organizam ne može sam da stvara. Biljke ne sadrže vitamin B12, pa je primarni izvor ovog vitamina hrana životinjskog porekla.

Vitamin B12 može se deponovati u organizmu, a njegovi dobri izvori su riba, školjke, mlečni proizvodi, jetra, bubrezi, jaja, teletina i dr.

Kako otkriti da telu nedostaje vitamin B12?

Simptomi nedostatka vitamina B12: oštećenje memorije, otežano disanje, žutilo kože, lošu cirkulaciju i promene raspoloženja.

Simptomi nisu kritični, pa retko obraćamo pažnju na njih, ali nedostatak vitamina dovodi do razvoja anemije, utiče na opšte emocionalno stanje. Vitamin B12 je uključen u metaboličke procese, hematopoezu, deo je nadbubrežnih hormona i podržava mnoge druge funkcije.

Kako vitamin B12 pomaže našem telu?

• stabilizuje nadbubrežne žlezde;

• aktivira metaboličke procese;

• pospešuje apsorpciju gvožđa;

• poboljšava reproduktivne funkcije tela;

• podržava funkcionisanje nervnog sistema;

• povećava broj crvenih krvnih zrnaca;

• pomaže u poboljšanju cirkulacije krvi.

Naučnici su došli do zaključka da nedostatak B12 u telu majke tokom gestacije dovodi do pogrešnog formiranja mehanizma za proizvodnju leptina kod dece. U pogledu opštih pokazatelja, nedostatak vitamina B12 je izražen u prekomernoj težini kod majki, ali deca su, naprotiv, rođena sa smanjenom težinom.

Leptin se naziva i hormonom sitosti, koji nam pomaže da shvatimo kada smo siti. Povećan nivo ovog hormona dovodi do činjenice da osoba stalno oseć glad, što dovodi do povećanja telesne težine. U ovom slučaju ne samo da povećavate težinu, već i spadate u rizičnu grupu. Prejedanje i povišeni nivoi leptina razvijaju rezistenciju na insulin, što će naknadno dovesti do razvoja dijabetesa tipa 2.

Šta uzrokuje nedostatak vitamina B12

Iako se mehanizam za dobijanje hranljivih sastojaka razlikuje za svaku osobu, postoji nekoliko faktora koji smanjuju nivo vitamina B 12 u telu:

• vegetarijanstvo, jer se ovaj vitamin nalazi u životinjskim proizvodima;

• alkoholizam uništava jetru koja sadrži zalihe vitamina;

• autoimune bolesti ometaju normalnu apsorpciju hranljivih sastojaka;

• velika količina konzumirane kafe;

• stalni kontakt sa azotnim oksidom;

• starost;

• uzimanje antacida, metaformina, inhibitora.