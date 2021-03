O ČEMU PSI SANJAJU? Ako primetite da vaš ljubimac ima NOĆNU MORU nikako ga ne budite

Sigurno ste se nekad zapitali, posmatrajući svog ljubimca kako blaženo spava, o čemu li sanja

I da li uopšte ima sposobnost sanjanja? Da, psi mogu da sanjaju. Zapravo svi sisari koji mogu da dožive REM (fazu brzog pokreta očiju), odnosno dubokog sna, mogu da imaju snove. U tu grupu spadamo mi, pacovi i naravno psi. REM je faza tokom koje se javljaju naši najintenzivniji i najrealniji snovi. Prema istraživanjima naučnika psi obično ulaze u REM fazu oko 20 minuta nakon što su započeli sa dremkom. U njoj ostaju od 2-3 minuta. Međutim čak i u ovom malom vremenskom intervalu mogu da dožive neverovatno živopisne snove. Ali o čemu su ti snovi?

Analizirajući pacove naučnici su otkrili da oni baš poput ljudi sanjaju scenarije iz svog budnog stanja. Kada sklope oči, njihov mozak rekreira situacije koje su im se dešavale u toku dana. Sisari takođe poseduju sposobnost paralize svojih velikih mišića u toku spavanja, što bi značilo da zahvaljujući tome nećemo ukoliko sanjamo da uzimamo makaze u ruke i sečemo sebi šiške, stvarno to i uraditi. Naučnici su otkrili kako da ovu sposobnost privremeno deaktiviraju kod pasa i uvideli da oni vrlo uverljivo “glume” aktivnosti iz svog svakodnevnog života, u vrlo čvrstom snu.

Samim tim pas je radio u snu sve što i doživeo u toku dana. Ako se igrao sa vama, poprilično je verovatno da vas je i sanjao. A ako ste mu dali neku poslasticu tog dana, gotovo da su šanse 100% da vas je i sanjao. U osnovi svako s kim vaš pas dolazi redovno u kontakt je deo njegovih snova, kao i svi oni koji ostavie snažan utisak. Osim toga ono o čemu psi sanjaju su lekcije koje su naučili kao i nove komande.

Prema istraživanjima, uopšteno govoreći veće pasmine imaju duže snove, a manje kraće. Međutim manje vrste pasa češće sanjaju nego veće. Ovo naravno treba posmatrati samo kao statistički podatak jer se od psa do psa razlikuje dužina i učestalost snova koje doživljava. Takođe baš kao i ljudi, i psi mogu da iskuse – noćne more. Ono što naučnici savetuju jeste da ne budite svog psa u slučaju da pretpostavite da ima noćnu moru, jer bi mogao da odreaguje agresivno i da vas ujede. Čak 60 % napada na vlasnike ili njihovu decu događa se kada bude psa iz noćne more.