Ako muž OVO radi, ne poštuje vas više

Uzajamno poštovanje je osnova svake veze, pa tako i bračne. Da li ste počeli da primećujete da vaš muž pokazuje prezir, kritikuje vas, ignoriše? Možda je vreme da pažljivije pogledate njegovo ponašanje i shvatite zašto se supružnik prema vama ponaša s nepoštovanjem.

Poštovanje je lepak koji drži dvoje ljudi na okupu. Uklonite ovaj element iz braka, a zajednički život pretvoriće se u pakao.

Muž je prestao da vas poštuje onaj momenat kada vidite ove znakove:

1. Tokom razgovora ne gleda vas u oči

Vaš muž je stekao naviku da ne obraća pažnju na vas kad razgovarate s njim. On: drži telefon, gleda televiziju, nešto drugo priča u trenutku kada pokušavate da mu prenesete nešto što vam je važno. Sve za šta je sposoban je klimanje glavom i davanje jednostavnih „da“ i „ne“ kao odgovora.

2. Prekida vas

Navikli ste na to da vam suprug ne dozvoljava da izrazite misao. On već unapred zna šta ćete mu reći i ne želi da vas sluša kako pričate o onome o čemu već zna. Čim otvorite usta, on vas demantuje. Njega ne zanimaju vaše misli, glavno za njega je da izrazi svoje mišljenje i postavi vas na svoje mesto.

3. Javno vas kritikuje

Kritika nije ništa loše, ali ona mora biti prikladna i pravovremena. Ukazivanje supruzi na njene greške i slabosti u javnosti nije samo nepoštovanje, već je direktna uvreda. Ovo je verovatno jedna od najstrašnijih stvari za koje je muškarac sposoban u odnosu na svoju ženu.

4. Zanemaruje vaše zahteve

Navikli ste na činjenicu da se od vašeg supruga mora mnogo puta tražiti da izvrši osnovne zadatke. Ili zaboravi ili nema vremena. U njegovoj glavi ima mnogo različitih zadataka, a vaši zahtevi nisu na prvom, pa čak ni na drugom mestu.

5. Smeje se vašim problemima

Vaš posao, hobiji, duhovni život za vašeg supruga su nešto smešno i nije vredno ozbiljnog razmatranja. Jasno kaže da su vaši problemi umišljeni i detinjasti, za razliku od njegovih velikih životnih problema.