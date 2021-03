Opet nam dolazi: Taj dosadni, prolećni umor…!

Saznajte ko je glavni krivac za prolećni umor koji osećate.

I sa ovogodišnjim ranim, promenljivim buđenjem proleća, očekuje se da većina nas reaguje na sezonsku promenu sa neobuzdanom energijom i entuzijazmom. Ali, ako ste metereopata ili jako osetljivi na vremenske promene, možete imati sledeće simptome: dovoljno spavate, ali ste neprestano umorni? Teško vam je da se fokusirate i svakodnevno zaboravljate stvari ? Prolećni zamor je realno osećanje za u proseku oko tri četvrtine ljudske populacije u ovo doba.

Jedan od razloga zbog kojih se osećamo umornim početkom proleća jeste činjenica da je telo iscrpljeno od duge zime, jer su se potrošile rezerve vitamina. Međutim, obzirom na činjenicu da su u današnje doba sveže voće i povrće dostupni u supermarketima tokom cele godine, a da ne pominjemo vitaminske suplemente, pomislili biste da će ljudi iskoristiti tu činjenicu i dovoljno se vitaminizirati u svakom trenutku. Ali, očigledno to nije slučaj.

Nivo serotonina takođe utiče na stepen umora. Smatra se da serotonin na visokom nivou u organizmu daje osećaj blagostanja. Osim toga, proizvodnja serotonina je povezana sa dnevnim svetlom. Stoga očekivano tokom zime osećamo da nam je nivo serotonina nizak. Ali pitanje je zašto i u prolećnim časovima dnevne svetlosti taj efekat prosto “ udara” neke ljude? Najopštije objašnjenje je da telo počinje da dopunjava stanice serotonina i smanjuje nivoe melatonina - hormona odgovornog za spavanje. Veruje se da ova promena energetski isprazni telo.

Jedan od razloga koji lekari ističu kao dominantan je da zimi ljudi ne piju dovoljno vode. Umor mogu izazvati i različite vrste infekcija koje usled nedostatka vremena često nepravilno tretiramo, tj. samo zalečimo. Prolećni zamor može biti samo reakcija tela koje se oporavlja od zimske sezone i virusa.

Vitamini i minerali protiv prolećnog umora

Uz prilično dobro uspostavljene uzroke, tretman prolećnog umora može značiti neka prilagođavanja u životnom stilu. Jedna od prvih stvari je osigurati da vaše telo dobije dosta vitamina i minerala. Mogućnost da već prošle zimske bolesti mogu učiniti da se osećamo umornim u proleće, znači da treba povećati potrošnju hrane sa vitaminom C i uzimati ostale vitaminske suplemente. Zapamtite, čak i ako niste imali simptome tokom zime, to ne znači da se vaše telo nije borilo protiv infekcija.

Postoji povezanost između zimske infekcije i hroničnog umora. Određeni virusi kao što su Epstein-Barr virus i citomegalovirus (vrsta herpes virusa), su takođe povezani sa hroničnim zamorom. Neke respiratorne infekcije takođe mogu dovesti do ovog osećaja umora. Ako ste još uvek umorni, možda treba dodatno da se testirate. Hronični umor se može pogrešno dijagnostikovati umesto nekog drugog konkretnog zdravstvenog problema.

Lekari ističu da je prolećni umor sasvim normalna pojava adaptacije na promene spoljašnjih klimatskih uslova, a da je broj osoba koje ne osećaju baš nikakve promene sa dolaskom proleća izuzetno mali.

Ova adaptacija podrazumeva intenzivnu aktivaciju svih funkcija organizma. Najintenzivnije promene dešavaju se u lučenju hormona i u funkciji ćelija imunološkog sistema. Ovo izaziva reakcije svih organa, koje zbog svoje prirode mogu da utiču na ispoljavanje nekih već postojećih zdravstvenih problema.

Česte varijacije spoljne temperature i vazdušnog pritiska dodatno otežavaju simptome prolećnog umora, naročito kod meteoropata i hroničnih bolesnika. Kod osoba koje imaju teže oblike hroničnih bolesti, tokom ovog perioda može da dođe do pogoršanja osnovne bolesti, pa su važni opreznost i redovno uzimanje terapije.

Jedan od “krivaca” za teže prilagođavanje novom godišnjem dobu je i ishrana

Namirnice koje se obično jedu tokom hladnih dana uglavnom ne mogu da nam obezbede dovoljno vitamina i minerala koji su potrebni da se lakše prilagodimo proleću. Tokom ovog perioda trebalo bi da jedete hranu bogatu gvožđem, kao što su: meso, riba, jaja, morski plodovi, zeleno lisnato povrće, mahunarke. Za podizanje energije i raspoloženja preporučuju se ugljeni hidrati iz pirinča, krompira, crnog hleba.

Nivoi vitamina D mogu biti niski tokom zime jer se vitamin proizvodi na koži kada je izložen sunčevoj svetlosti. Ribe poput lososa, sardina i skuša su uobičajeni izvori D vitamina.

Prolećni umor lakše ćete podneti uzimanjem što više vitamina B i C. Dovoljne količine vitamina B, s druge strane, važne su za razvoj i pravilno funkcionisanje krvnih ćelija, krvnih sudova i nerava. Vitamina C ima u kelju, brokoliju, paprici i citrusima, pa je i čaša prirodnog soka od pomorandže u toku dana sasvim dovoljna.

Prolećni umor treba rešiti na najjednostavniji način: boravkom na svežem vazduhu, pravilnom raznovrsnom ishranom, sa dosta vitamina, a pre svega obezbeđivanjem dovoljne količine sna. Dobar san je veoma važan, jer obezbeđuje oporavak adaptacionih mehanizama koji se intenzivno troše u toku dana.

Fizička aktivnost je takođe jako bitna u ovom prevazilaženju umora. Osim održavanja zdravog tela, vežba podstiče proizvodnju serotonina i poboljšava cirkulaciju. Iako je nedostatak sunca identifikovan kao bitan faktor, ipak se savetuje oprezno sunčanje u u preporučenim dozama.

