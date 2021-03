DAR PRIRODE: Ako je pojedete pre spavanja ovako će UTICATI na ceo organizam!

Svi znamo da uravnotežena ishrana pordazumeva unos voća. Jabuka ima posebne benefite ako je pojedete pre spavanja!

Vitamini i minerali

Jabuke su sjajan izvor vitamina C, vitamina B i kalijuma, neophodnog za dobar san. Vitamin C pomaže u smanjenju pritiska, poboljšava disanje i smanjuje šećer u krvi što vas opušta. Vitamin B6 smanjuje stres i poboljšava raspoloženje, i ne samo to – ovaj vitamin je neophodan za razgradnju masti pa ćete sagorevati višak dok spavate.

Polifenoli

Polifenoli su vrsta antioksidanata a ima ih u kori jabuke. Zato je beskorisno popiti sok od jabuke ili je jesti oguljenu – samo sa korom regulisaćete insulin i omogućiti sebi miran san.

Vlakna i voda

Otprilike 85 odsto jabuke čini voda. Jabuka srednje veličine ima 15 odsto vaše dnevne potrebe za vlaknima, što znači da će vas zasititi i omogućiti vam da mirno spavate, bez krčanja stomaka. Ne samo to, nerastvorljiva vlakna iz jabuke pomoći će vam da zadržite vodu u crevima, pa neće biti noćnih šetnji do toaleta, a potrebu ćete osetiti taman kad treba – ujutro kada ustanete.

Kalorije, masti i ugljeni hidrati

Jabuke gotovo da ne sadrže masti, i imaju malo kalorija – jabuka srednje veličine ima oko 95 kalorija i oko 10 odsto vaše dnevne potrebe za ugljenim hidratima.



Autor: Pink.rs