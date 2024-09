Rešite se masne kose i iritirane kože glave sastojcima IZ KUHINJE

Kosa vam se previše brzo masti ili vam je teme puno nečistoća i viška sebuma – ovi sastojci će rešiti taj problem dok ste rekli "keks"

Bilo da ste se malo više oznojili na trčanju ili ste čekali s pranjem kose koji dan duže nego što treba, verovatno ste se ponekad našli u situaciji da vam je kosa masna i zbog toga deluje prljavo i neuredno. Nažalost, za neke ljude to nije samo povremeni problem, već nešto s čim žive svakodnevno. Ponekad im se čak događa da ujutro operu kosu, a ona do večeri ponovno izgleda masno i prljavo. Dermatolozi to objašnjavaju činjenicom da neki ljudi jednostavno luče više sebuma od drugih, a upravo je to ono što najviše doprinosi mašćenju kose.

Soda bikarbona

Soda bikarbona odlično deluje kao šampon za suho pranje, ali i za delotvorno pranje masne kose. Neki stručnjaci smatraju da pomaže u uravnoteženju pH vlasišta i u apsorpciji viška sebuma. Sodu bikarbonu pospite po celom vlasištu i kosi, a zatim dobro iščetkajte kosu. Možete i pomešati supenu kašiku sode bikarbone sa 3-4 supene kašike vode pa tu mešavinu naneti na mokru kosu, ostaviti da deluje nekoliko minuta i zatim isprati. Za što bolje rezultate ponovite postupak dva puta nedeljno.

Maska od jogurta

Verovali ili ne, upravo je maska od jogurta jedno od najboljih rešenja za prirodno rešavanje problema masne kose. Ona kosu hrani i obnavlja prirodne pH vrednosti vlasišta. Pomešajte pola čašice običnog jogurta s dve supene kašike limunovog soka i jednom kafenom kaičicom sode bikarbone. Mešajte dok ne dobijete kremastu smesu, zatim je nanesite na kosu, s naglaskom na vlasište. Obmotajte kosu peškirom i ostavite smesu da deluje najmanje 30 minuta pre nego što je isperete čistom vodom. Masku od jogurta stavljajte na kosu jednom nedeljno.

Zeleni čaj

Zeleni čaj obiluje polifenolima, zbog čega je vrlo zdrav za vlasište. Ima važnu ulogu u regulisanju lučenja sebuma. Pomešajte pola šoljice zelenog čaja sa šoljicom vode i ostavite da kuva pet minuta, zatim ostavite da se mešavina ohladi, zatim je nanesite na vlasište i ostavite da djeluje 30 do 45 minuta. Ovu masku stavljajte na kosu jednom nedeljno.

Kokosovo ulje

Nanošenje kokosovog ulja pre šamponiranja odličan je način za negu kose (umesto balsama) bez mašćenja. Ekstra devičansko kokosovo ulje je lagano i ima manju molekularu težinu od drugih ulja, što mu omogućava da kosi da sjaj, ali da je ne zamasti. Uz to, ovo ulje može sprečiti prekomerno lučenje sebuma. Uzmite malu količinu devičanskog kokosovog ulja i protrljajte među dlanovima, zatim ravnomerno nanesite na vlasište i kosu. Ostavite da stoji sat vremena, a zatim isperite blagim šamponom. Ovu masku stavljajte na kosu jednom nedeljno.

Žumance

Žumanca su bogata masnim kiselinama i nutrijentima koji pomažu u obnavljanju prirodnog sebuma, a to onda sprečava lučenje viška sebuma iz folikula vlasi. Pomešajte žumance sa supenom kašikom limunovog soka i smesu ravnomerno nanesite na opranu kosu. Ostavite da deluje 30 do 40 minuta i potom isperite hladnom vodom. Masku od žumanceta dovoljno je nanositi na kosu jednom nedeljno.

Autor: Pink.rs