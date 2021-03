Svađe su normalna pojava u svakoj vezi, ali TEMA SVAĐE može sakriti mnogo dublje probleme koje bi trebalo odmah rešavati

Oko čega se najčešće svađate? To mnogo govori o vašoj vezi...

1. Novac

Ako se svaka vaša svađa vrti oko novca, verovatno želite drugačije stvari od života. “Prema mom iskustvu, ljudi misle da se svađaju zbog nedostatka novca, ali u većini slučajeva zapravo se svađaju zbog razlika u vrednostima”, rekla je za Prevention psihoterapeutkinja Kimberli Mofit.

Oboje razmislite o svojim prioritetima, a zatim razgovarajte o kratkoročnim i dugoročnim planovima.Možda ćete shvatiti da želite da štedite za različite stvari ili ćete pak ustanoviti da imate zajednički cilj prema kojem ćete krojiti finansijsku situaciju. Imajte na umu kako to što trenutno ne želite iste stvari neće nužno uzrokovati krah veze. Dokle god imate razumevanja jedno za drugo i poštujete međusobne ciljeve ili ambicije, svaki problem se može rešiti uz kompromis. Međutim, ako vi razmišljate o dizanju kredita za stan, a vaš partner želi motor možda je stvarno vreme da razmislite o tome kuda vodi vaša veza.

2. Kućni poslovi

Ovo je jedna od najčešćih svađa u svakoj vezi. Mnoge žene na sebe preuzimaju većinu obaveza vezanih za kuću i ne mogu nikako da nateraju svoje partnere da se prime posla. U počecima veze to možda i ne izaziva velike probleme, ali nakon nekog vremena s razlogom dolazi do nervoze i zameranja. Ako ste partnera sto puta zamolili da pokupi veš, opere sudove ili pokupi mrvice koje je ostavio na kuhinjskom stolu, a on to ni jednom nije napravio – izgleda da ste u vezi sa osobom koja uopšte ne poštuje vas ni vaše vreme.

Budite odlučni i tražite pravilnu raspodelu kućnih poslova.Muškarac koji vas voli prihvatiće to bez pogovora i radit će na tome da se reši loše navike sedenja na kauču dok vi oko njega usisavate i brišete prašinu. U vezi biste oboje trebali biti ravnopravni u svakom pogledu pa tako i kada su u pitanju kućni poslovi. Ako i dalje uporno odbija da pomaže, objasnite mu da nećete biti sluškinja nekome ko to ne ceni i ne zaslužuje.

3. Porodica

Psihoterapeutkinja Džejn Grir kaže da svađe vezane za članove porodice zapravo upućuju na to da se jedan od partnera ne oseća dovoljno važno u vezi. Na primer, ako vam partner zamera to što se redovno viđate sa svojim članovima porodice, a njegovu viđate par puta godišnje, duboko u sebi smatra da on vama zapravo nje prioritet.

Pokušajte naći balans u druženju sa svojom i njegovom porodicom. Ako se vaše porodice slažu, češće planirajte zajednička druženja. U slučaju nesređene situacije u kojoj se jednostavno ne razumete dobro u krugu porodice, otvoreno razgovarajte o tome što vam smeta kod pojedinih članova i zašto vam je neprijatno u njihovom društvu. Ovakve probleme nikako ne smete trpati pod tepih i izbegavati raspravu o njima jer ćete ih samo dodatno produbiti.

4. Seks

Svađe vezane za najintimnije trenutke mogu nastati iz brojnih razloga. Manjak seksa, neutaživa želja za seksom, neugodnjaci u krevetu... Bez obzira na povod, koren svake ovakve svađe je nedostatak komunikacije koja upućuje na to da niste u vezi u kojoj otvoreno razgovarate o svemu i niste spremni na jasno izražavanje vlastitih želja.

O problemima koji se tiču seksualnog života nemojte raspravljati uoči, tokom ili nakon odnosa.To bi u vama ili partneru moglo izazvati obrambeni stav ili pak osećaj neugode i srama, a to nikako ne želite. Seks je važna tema koja zaslužuje da joj posvećujete pažnju tokom ozbiljnih svakodnevnih razgovora, a ne samo usputna tema o kojoj ćete kratko popričati nakon odnosa.

Zapamtite da za dobar seksualni život koji će vas u potpunosti zadovoljavati nisu važne poze ili tehnika nego apsolutna iskrenost i poverenje. Otvoreno partneru pričajte o svojim željama. Ako mu želite objasniti šta ne volite u krevetu učinite to na diplomatski način i recite mu da ipak preferirate nešto drugo i da vas baš sa tim potezima dovodi do ludila.

Autor: Pink.rs