POSTAJU SLIČNI! Šta je zajedničko parovima koji su zajedno prevazišli teške trenutke?

Mnoge teške situacije lakše je pregurati i preboleti u paru, ali i za to moraju da postoje određeni preduslovi.

Veze i brakovi se ne odvijaju isto kada je u životu partnera sve u redu i kada se naiđe na probleme, ali postoje one koje prežive teške periode i one koje puknu. A šta je to što ih razlikuje, odnosno šta je potrebno kao recept za uspeh? Saznajte u nastavku šta kažu psiholozi o parovima koji su uspeli.

Prihvataju se međusobno

Istraživanja pokazuju da je ovo najvažniji element uspešnih veza i da je uz njega lakše da se prevaziđu mnoge prepreke. Prihvatanje podrazumeva da neku osobu volimo zbog toga kakva je ona u stvari, a ne kakva je naša predstava i to važi u oba smera. Partneri koji ne pokušavaju da se promene međusobno već cene sve osobine druge strane osećaju se bezbedno i emotivno i psihički. Ovo naravno ne uključuje slučajeve kada je neko loš prema partneru, jer tada ne sme biti prihvatanja.

Poznaju sebe

Reakcije na stres i teške situacije umnogome zavise od vaspitanja osobe i načina na koji su se problemi rešavali u njihovoj porodici. One su svakako individualne, ali biće mnogo manje burne i mnogo razumnije ako osoba dobro poznaje sebe, odnosno svoja osećanja. To kasnije uslovljava manju verovatnoću svađe među partnerima, jer oni znaju kada treba da zastanu i prepuste prostor drugoj strani. Ne govore mnogi ljudi bez razloga da čovek ne može da voli nekog drugog ako ne voli i ne poznaje sebe.

Zahvalni su Poklanjanje pažnje partneru je važno, ali važno je i da cenite njega kao osobu i to što čini u vezi. Zahvalnost treba pokazivati često, ali samo ako je iskrena, i direktno, na što dubljem nivou. To znači biti svestan postupaka i truda koji partner ulaže u vaše zajedničko funkcionisanje. U uspešnim vezama iskazivanje zahvalnosti dešava se makar pet puta češće od bilo koje vrste negativne usmene razmene. Odnosno, više ćete se potruditi oko nekoga ako ste svesni svih njegovih kvaliteta i zato to treba ponavljati.

Komuniciraju otvoreno i direktno

Mnogi dobru komunikaciju izdvajaju kao ključni segment uspešnih veza, i to nije bez razloga. Tajne, zaobilaženje tema i pretvaranje da se osećamo nekako drugačije od stvarne situacije nikome ne donosi koristi. Vrlo je bitno napraviti razliku između onoga kako se osećamo u trenutku i onoga što želimo da kažemo partneru, jer mnoge svađe nastaju iz nerazumevanja i nestrpljenja. Ako zajedno razgovarate o svakom postupku ili rečenici koja vas je povredila, iznervirala, rastužila, lakše ćete postići emotivnu sigurnost. U takvom okruženju nema tajni i nema pretvaranja, već sve delite sa partnerom, i dobro i loše.

Zajedno rešavaju probleme

Bez obzira na to da li se neki problem tiče samo jednog ili oba partnera, oni bi morali da budu spremni da razgovaraju o tome bez ikakve predrasude i obaveze. To znači biti posvećen, a ne praviti neku tablicu sa rezultatom i dugovanim uslugama. Zajedničko razmišljanje o problemu lakše može da dovede do rešenja, a dve osobe su pametnije od jedne. Možda ne morate svaki pojedinačni problem rešavati zajedno, ali kada znate da vam partner „čuva leđa“ i spreman je da pruži ruku pomoći, sve je lakše.