REŠITE SE ZDRAVO VIŠKA KILOGRAMA: Pet tajni dobre dijete

Najbitnije je da prepoznate koja dijeta je dobra za vas, a ona mora da sadrži neka zlatna pravila.

1. Dnevni unos kalorija mora da iznosi najmanje 1.200 kalorija: to je jako važno, s obzirom na to da inače nije u pitanju dijeta, već izgladnjivanje. Za gojazne osobe postoje i drastičnije dijete, ali one se sprovode u specijalizovanim klinikama, pod dvadesetčetvorosatnim nadzorom stručnjaka. Ukoliko se opredelite za dijetu sa manjim unosom kalorija od navedenog, možete ozbiljno da narušite svoje zdravlje, a osim toga bićete toliko gladni da ćete se često prejedati, pa od dijete neće biti ništa.

2. Dijeta mora da sadrži različite zdrave namirnice - to se pre svega odnosi na žitarice, voće i povrće. Ukoliko dijeta ne sadrži ove namirnice, pre ili kasnije ćete se razboleti, a onda vam ni vitka linija (ako je uopšte postignete) neće biti baš neka uteha.

3. Jela koja su zastupljena u dijeti trebalo bi da se lako pripremaju: to je bitan psihološki faktor - ako trebate da provodite sate i sate u kuhinji pripremajući svaki obrok, a pretrpani ste obavezama, vrlo je verovatno da ćete odustati od dijete.

4. Ovo vam se možda i neće svideti: dobrom dijetom postiže se realan gubitak težine, što znači oko jedan kilogram nedeljno. Kilogrami koji se skinu neverovatno brzo, podjednako brzo se i vrate.

5. Dijetu je moguće sprovoditi dugoročno: to jest, i ako veoma dugo držite dijetu, nećete biti u opasnosti da se srušite od iscrpljenosti, niti da obolite jer vam neki neophodni sastojci nedostaju. Uz dobru dijetu možete, posle početnog perioda privikavanja (ukoliko se dijeta prilično razlikuje od vaših dotadašnjih navika u jelu), da funkcionišete sasvim normalno i ako je sprovodite mesecima.

6. Još jedna karakteristika dobre dijete je da ona podrazumeva dosta kretanja. Smanjen unos namirnica može da dovede vašu težinu na idealnu, ali to ne znači da će i odnos masti i mišića u vašem telu biti onakav kakav bi trebalo da bude. Zato je kretanje neophodno kod sprovođenja bilo kakve dijete.