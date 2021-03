4 TRIKA koja će vam pomoći da PREVAZIĐETE LJUBOMORU i sačuvate mir u vezi

Bez obzira koliko ste puta sebi obećali da se nećete ponašati poput ljubmorne klinke, ona vas izjeda iznutra.

Od svih emocija koje ljudi pokazuju ljubomora je nažalost jedna od najčešćih i ona koja stvara najviše problema u ljubavnim vezama. Problem je u tome što većina ljudi ne zna kako da kontroliše svoje emocije i kako da se nosi sa ljubomorom.

Vrlo često ljubomora vas može navesti da kažete ili uradite nešto zbog čega ćete kasnije da se kajete. Takođe zabluda je misliti da je ljubomora znak ljubavi. Ona nikako ne može da bude pozitivna stvar i štaviše neretko dovodi do prekida veze. Kako dakle da sprečite da ljubomora uništi vašu ljubav?

PRIZNAJTE SEBI SA STE LJUBOMORNI

Ovo je onaj najteži deo, jer niko sebi to ne želi da prizna a kamoli drugima. Osećaj ljubomore ne čini vas lošom osobom, jednostavno vas čini ljudskim bićem. Ne bi trebalo da se osećate loše što ste poklekli pod ovim osećanjem, već treba da date sebi odren za hrabrost što se suočavate sa njom. Istina, priznanje da ste ljubomorni, naštetiće vašem egu, ali da li je to važnije od osećanja vaše voljene osobe, piše Herway.

IZBROJTE DO DESET

Ako znate da ste vrlo ljubomorni, ovaj korak je vrlo važan za vas. On predstavlja tehniku meditacije koje se pokazala vrlo efikasnom u brojnim stresnim situacijama. U osnovi treba samo da udahnete duboko i da brojite do deset dok izdišete. Ova metoda omogućiće vam da razmislite pre nego što napravite sledeći korak.

ISKRENO RAZGOVARAJTE SA SVOJIM PARTNEROM

Svaka veza je različita i svako od nas nosi sa sobom svoje jedinstveno iskustvo iz prošlosti. Možda je vaša ljubomora posledica ponašanja vašeg bivšeg partnera. Ako vas ponašanje sadašnjeg na bilo koji način podseća na to što vas je nekad vrlo povredilo, kažite mu to. Možda ni nije svestan da svojim ponašanjem utiče da vaša ljubomora raste.

OSLOBODITE SE OSEĆAJA NESIGURNOSTI

Kada se ne osećate zadovoljno u svojoj koži, to se odražava u pogledu vaše nesigurnosti, a ona neminovno dovodi do ljubomornih scena. Osobe koje o sebi nemaju visoko mišljenje, sklone su tome da svugde vide prevaru čak i kada je zaista nema. Takođe nesigurnost može dovesti do većeg osećaja posesivnosti koji čini da se osećate odbačeno ako vaš partner nije 24/7 sa vama.