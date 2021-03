OŽENIO SE, PA SPAVAO SA 12 MUŠKARACA! Ovo su najveća intimna priznanja ljudi širom sveta! A S KOLIKO PARTNERA STE VI IMALI ODNOSE?

Koliko god se ponašali samouvereno i pretvarali da ih ne zanimaju detalji potencijalnog partnera ili trenutne devojke, većina muškaraca bi volela da zna tačan broj muškaraca sa kojima je spavala, pokazalo je istraživanje nove aplikacije Lulu.

Prethodne studije bile su neujednačene u broju jer su muškarci verovatno povećavali broj seksualnih partnera, a žene smanjivali, ali danas je situacija nešto drugačija.

Preko 50 posto muškaraca i žena smatrat će nekoga promiskuitetnim ako su imali više od 15 seksualnih partnera, a sam taj broj djeluje problematično jer će, na primjer, većina žena muškarca smatrati seksualno neiskusnim ako je imao manje od sedam partnera.

Stručnjaci za veze savetuju nove partnere da izbegavaju ovo pitanje, pre svega zato što ono može biti izvor nesigurnosti i ljubomore u vezi i ni na koji način ne utiče na njenu budućnost.

U prošlosti su ankete i upitnici o broju partnera redovno pokazivali nejednak broj partnera kod muškaraca i žena, što je nagoveštavalo da je jači pol malo preterao sa brojem, dok su ga žene smanjile. Ali danas je činjenica da je veći broj partnera socijalno prihvatljiviji nego što je bio na primer pre 20 godina.

Oko 40 posto žena i muškaraca želelo bi da zna ove informacije, ali strahuju da će to uticati na njihovu vezu. Ipak, žene će verovatno postaviti ovo neugodno pitanje od muškaraca.

12 iskrenih priznanja o seksualnim iskustvima:

26-godišnjakinja je imala heteroseksualna i homoseksualna iskustva sa ukupno 36 seksualnih partnera: Taj broj za mene nema nikakvo značenje. Za mene je seks uglavnom bio neočekivan, čin istraživanja ili se dogodio u poslednjem trenutku. Većinu ljudi nisam video dva puta.

23-godišnjakinja koji je spavala sa dva muškarca: Moja figura ne osnažuje. Ponekad to mrzim, ali to je zato što sam uvek bila u ozbiljnim vezama. Ja sam vrlo seksualizovana osoba i volela bih da imam seks sa skoro svima koje vidim, ali još nisam doživela ležeran seks.

34-godišnjak koji je spavao sa 12 muškaraca: Oženio sam se osobom sa kojom sam imao prvi seks i bio mi je jedini od 17 do 31 godine. Nije me to previše zanimalo i verovao sam da postoje važnije stvari od seksa. Kada sam počeo da spavam sa drugim ljudima, bilo mi je uzbudljivo, ali ne i zastrašujuće. I iako je bilo zabavno, još uvek nemam taj prirodni, požudni osećaj, iako to dobro utiče na moje samopoštovanje.

24-godišnjakinja koja je spavala sa 30 žena: Sviđa mi se moja figura i drago mi je što imam toliko iskustva. Naučio sam mnogo o sebi kroz veze sa drugima, šta mi odgovara, šta volim, šta ne želim. Već sam tri godine sa jednom ženom. Starija je od mene, ali ja sam iskusniji. Ne osećam da mi nešto nedostaje jer imam samo vezu sa njom.

27-godišnjakinja koji je spavala sa četvoricom muškaraca: Duhovno, svoje telo doživljavam kao hram. Želim da moj broj ostane što niži. Spavala sam samo jednom sa čovekom koji mi nije bio dečko. Mislim da je seks bolji kada si zaljubljen.

29-godišnjakinja koji je spavala sa 47 muškaraca: Moj broj je za mene prilično prirodan. Verujem da je nešto veći od većine ljudi. Zanimljivo je pogledati unazad. Kada sam bila mlađa imala sam i loša iskustva, takođe sam bila seksualno uznemiravana. U dvadesetim godinama se to poboljšalo i moja seksualna iskustva su sasvim zadovoljavajuća. Bilo je perioda kada sam bio u vezi, ali i perioda kada sam istovremeno imao više slučajnih partnera.

34-godišnjakinja koji je spavala sa 6 muškaraca: Bio sam povezan sa svakim od njih. I, iako se kajem zbog veze sa jednim ili dva od njih, naučio sam nešto o sebi. Nikad nisam imao više partnera odjednom.

25-godišnjakinja koja je još uvek nevina, odnosno nije imala seksualne partnere: Možda nekome zvuči iznenađujuće, ali zapravo sam ponosna što je tako. Živimo u vremenu kada se od vas očekuje seks prije 20. godine. Ne propuštam nešto što nisam doživeo. Verujem da ću imati svoje iskustvo u pravo vreme.

26-godišnjakinja žena ​​koja ima seks sa 20 partnera: Ne kažem svojim partnerima o svojim brojevima. Čini se da ljudi ne gledaju blagonaklono na žene koje su spavale sa više od pet do sedam partnera.

28-godišnjakinja koji je spavala sa pet muškaraca: U svoja iskustva ubrajam dva oralna pola, jer su bili podjednako intimni. Ne kažem svojim partnerima o svom broju niti ih to pitam.

24-godišnjakinja koja je spavala sa sedam muškaraca: Dugo sam bila u ozbiljnoj vezi i većinu iskustva imala sam nakon prekida. Ne slažem se sa tvrdnjom da je žena veća dama koja je spavala sa manje ljudi. Ženama je seks potreban iz različitih razloga, dobrih i loših: nedostatak samopouzdanja, potreba za kontrolom, da bi se rešile stresa, zbog jake požude ili da bi ga zamenile ljubavlju.