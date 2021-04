Žudite za VIŠE se*sa i strasti? Evo metoda koje sigurno daju rezultate

Redovni odnosi pre svega poboljšavaju vezu. Muškarci se uvek više opredeljuju za strastvene veze, a da bi u vezi bilo žara postrebno je da obe strane doprinesu. Zato su od strane muškaraca kao najpoželjnije žene izabrane upravo strastvene.

Seks utiče na raspoloženje, pomaže pri jačanju imuniteta, delotvoran je u borbi sa stresom, i ono što je najvažnije on održava i poboljšava vašu vezu.

Nedavno je u Americi sprovedena anketa koja pokazuje da u proseku dve trećine žena vodi ljubav samo jednom nedeljno. Nakon sprovedene ankete doktori sa univerziteta u Kolumbiji su se pozabavili ovim problemom. Oni su na svojim pacijentkinjama sproveli analizu šta su razlozi i koja su rešenja zbog ovako retkih seksualnih odnosa.

Umor je najčeši izgovor. Međutim, i za to postoji rešenje. Osim što se morate naspavati, korisno je i vežbanje, koje će vam dati više energije. Osim toga, ni sam seks ne mora da traje predugo, ako vaše baterije nisu pune vezu će vam osvežiti i jedan brzinski.

Neraspoloženje je jedan od glavnih uzroka što se strast smanjuje kada ste duže u vezi s partnerom. Da biste začinili stvari, probajte sa seksom izvan spavaće sobe, seksi igračke ili eksperimentišite s pozama. Budite svesni da na raspoloženje utiču hormoni, pogotovo uoči menstruacije. Tada je preporučljivo da smanjite unos soli i kofeina u organizam i da pijete puno vode kako biste se osećali bolje. Takođe na raspoloženje utiče i kontracepcija. Svedite ove od uzroka na minimum i videćete kako će se želja polako vratiti.

Ljutnja znatno utiče na manjak seksa i može biti i znak nerešenih problema u vezi. Svađa zbog vaše ljutnje može dovesti do saradnje kada rešite da spustite loptu i imajte u vidu da i partner gleda na to isto tako. Partner bi mogao da se vodi onom "posle svađe još je slađe", te rešavanjem problema u krevetu vodi do boljeg seksa, na obostrano zadovoljstvo.

Glavobolja ume da ometa vaše seksualne fantazije, pa imajte na umu i da tablete protiv bolova mogu smanjiti želju za seksom. Zato ne bi bilo loše da probate s tabletama koje nadoknađuju magnezijum koje mogu smanjiti učestalost glavobolja.

Ovo su neki od saveta do kojih se došlo istraživanjem u Kolumbiji, pa ako imate neke od ovih problema, i neke od ovih simptoma, probajte, neka opet proradi ona stara strast u vama.

