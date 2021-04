Da li je gojaznost i vaš problem?

Saznajte zašto je gojaznost postala globalni problem i kako da je se rešite.

Da li se ikada zapitate kako i zašto je zadnjih decenija došlo do masovne pojave gojaznosti širom sveta, i zašto ranijih decenija i vekova društvo nije imalo toliki problem sa gojaznošću u poređeu sa sadašnjim globalnim razmerama? Ovo su neki od razloga i potom predlozi kako bismo mogli rešiti ovaj svetski gorući problem:

Problem gojaznosti

Gojaznost, njeni uzroci i rešenja nisu tako jednostavna i linearna stvar kao bi mogla biti. Prema objavi Svetske zdravstvene organizacije, "Kontrola globalne epidemije gojaznosti" (1) , "gojaznost je složeno stanje, sa ozbiljnim socijalnim i psihološkim dimenzijama, koje pogađa gotovo sve starosne i društveno-ekonomske grupe i preti da preplavi i razvijene, zemlje u razvoju i siromašne zemlje.

Velike nejednakosti i razlike u obrazovanju, ishrani, marketingu, distribuciji, transportu, prihodima, kulturi, politici, interesima, pristupačnosti, težnjama i vrednostima, formiraju zapanjujuće gust čvor problema gojaznosti koji svako od nas želi da razveže na svoj način, obzirom na dodatnu realnost stresa koju ovaj problem nosi za sve osobe koje muči.

Gojaznost rapidno raste

Mnogi lekari govore i upozoravaju: "Ako mislite da smo sad debeli, samo sačekajte!" Ali, to je surova istina. Gojaznost raste u većini zemalja u svetu, kao i u našoj zemlji, i taj rast se drastično ubrzava. Za samo 15 zadnjih godina, broj gojaznih odraslih i dece skoro se udvostručio i došao do brojke od dve milijarde. Samo u SAD, do 2030. godine, očekuje se da će gojaznost odraslih osoba porasti sa sadašnjeg nivoa od 35 % na negde između 42 i 50% (2).

Gojaznost je postala globalni problem

Ono što je nekada bio u velikoj meri problem u vodećim svetskin zemljama, postepeno je postao svetski trend. Širom Evrope, Azije, Latinske Amerike, Australije i Afrike se svakodnevno beleži značajan porast zdravstvenih problema vezanih za gojaznost, prekomernu težinu i sve posledične probleme koji iz toga nastaju kasnije.

Indeks telesne mase, ili “BMI”, jeste najčešće korišćena mera gojaznosti. U svetu ima 1,5 milijardi ljudi sa prekomernom težinom, sa indeksom telesne mase od 25-29 (3). Globalna pitanja ovakve prirode zahtevaju globalna rešenja, sa uključenjem svih mogućih stručnjaka, lekara-nutricionista, psihologa, opšte zdravstvene zaštite i nadležnih javnih službi.

Gojaznost kao epidemija

Gojaznost je klinički termin definisan kao specifično stanje sa indeksom telesne mase (BMI) preko 30. Gojaznost se danas transformisala od individualnoh problema u opšti i globalni problem, koji se kao neobuzdana bolest širi van kontrole.

Epidemija gojaznosti je zvanična. Mediji i sve veći broj naučnika i lekara svakodnevno opisuju trend gojaznosti. U tu svrhu je i prvi sektor globalnog Centra za prevenciju i kontrolu bolestu upravo-gojaznost i prekomerna težina https://www.cdc.gov/obesity/data/adult.html . Dalje se postavlja pitanje kako svako od nas reaguje na trend “Epidemije gojaznosti”? Šta se dešava sa našom sposobnošću da uradimo bilo šta da sprečimo ubrzano širenje gojaznosti, počevši od sebe?

Kako rešiti gojaznost?

U pitanju je rešavanje velikog izazova. Da bi počeli polako da ga rešavamo moramo postati SVESNI PROBLEMA GOJAZNOSTI. I početi razmišljati prvo od sebe. Kakvo je naše mišljenje i stavovi o gojaznosti? Da li smo svesni da nekoliko prvih kilograma viška rapidno raste tokom godina? Danas 2,3 kilograma viška, sutra 5, za godinu dana 7, za par godina 10-15. Kakav je naš stav o zdravom životu i ishrani? Da li je to nešto čemu pribegavamo u krajnjoj nuždi dok nam je jedno od glavnih životnih radosti uživanje u dobrom, kaloričnom zalogaju, slatkišima, burgerima, industrijski prerađenoj hrani? Da li je to višeminutno ili višesatno uživanje vredno toga da rizikujemo svoje zdravlje i na kraju svoj život?

Potrebno je svakodnevno osvestiti ove stvari i razmišljanja, a onda odrediti koji je naš pravac i koliko smo spremni da pratimo obarsce zdravog života i ishrane. Početak može biti težak, ali vremenom, svaki zalogaj kada ste svesni da jedete zdravo, može biti slasniji i ukusniji od bilo koje torte ili pečenja. Jer će vam tada vaš organizam vratiti zdravljem, vitkom linijom, osećajem lakoće i spremnosti da uživate u svakom novom danu. Još ako tome dodamo neizostavno vežbanje, ili bilo koju fizičku aktivnost, tek tada ćemo početi dostizati svoju formulu savršenstva, i tako se osećati. Vredno je truda, zar ne?

