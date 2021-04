Bol nakon raskida ne traje VEČNO. Budite iskreni prema sebi i polako NASTAVITE DALJE

Raskid ljubavne veze je nešto što sa sobom donosi veliku bol ali takođe to je događaj koji vas nauči nekim važnim lekcijama o ljubavi i vezama.

Sve se menja

Iako niste želeli ovu promenu u svom životu ona se desila i nju treba posmatrati kao nešto što nije moglo da se izbegne jer samo tako možete zaista nastaviti dalje i otvorite se za dobre stvari koje treba da vam se dese. Bol i tuga neće odmah proći najverovatnije, za neke stvari je potrebno vreme ali prihvatite kraj te ljubavi i nastavite dalje.

Birate svoj put

Period nakon raskida može biti ispunjen osećanjima tuge, samoće i izgubljenosti. Osećati se ovako nije loše, sve pod uslovom da to osećanje ne traje dugo. Morate zapamtiti da imate kontrolu nad svojim životom i da vi sami birate put kojim ćete ići.

Budite iskreni prema sebi

Veoma je bitno da budete svesni činjenice da je u redu biti povređen, patiti ili osećati prazninu. To su normalna osećanja nakon raskida. Dopustite sebi da prođete kroz svako od tih osećanja i ona će vremenom proći.

Ljudi se menjaju

Imali ste divnu vezu, voleli ste se, a sada se ta osoba čak ni ne javlja. Da, ljudi se menjaju, ponekad te promenu budu toliko velike da se zapitate da li ste ih ikada i poznavali ili kako ste mogli da budete zaljubljeni u njih. Ali znajte da to mnogo više govori o njima, a ne o vama. Potreba da vas fascinira i osvaja je nestala kod te osobe i to je u redu. Sigurno negde postoji neko ko će hteti da radi upravo to.

Autor: Pink.rs