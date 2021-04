Vreme je da razbijemo predrasude o muškarcima: PET zastarelih mitova u koje i dalje verujemo

Postoje mnogi mitovi o muškarcima koji su nastali na osnovu zastarelih stavova ili kultnih filmskih likova, ali činjenica je da je moderan muškarac drugačiji pa je vreme da prestanemo da verujemo u takve priče.

Muškarci su jednostavna bića

Ako živite s muškarcem onda sigurno i sami znate da to nije nimalo tačno. Činjenica je da su u nekim stvarima muškarci jednostavniji od nas žena, no isto tako postoje i stvari kod kojih mogu da budu prilično komplikovani. I oni su često pod stresom, puno razmišljaju, imaju emocije, itd.

Ukoliko želite da imate zdravu i srećnu vezu, onda morate da prihvatite da je i on jedno kompleksno i složeno biće, baš poput i nas žena.

Muškarcima nikad nije hladno

Oni možda jesu malo otporniji na niske temperature nego mi žene, ali to ne znači da im uopšte nije hladno. Razmišljanje na taj način je prilično glupo i nema naučnih osnova.

Ako ste negde napolju i on vam ponudi svoju jaknu, to je učinio zato jer je džentlmen i jer mu je stalo do vas, a ne zato jer mu nije hladno.

Muškarci ne plaču

"Veliki momci ne plaču" - ovo je fraza za koju smo svi čuli i verovatno ćemo je još čuti, ali činjenica je da muškarci imaju emocije i da plaču čak i oni koji se čine najsnažnijim i najmuževnijim.

Nisu toliko senzibilni kao mi žene i ne plaču toliko često, ali ponekad im može zasuziti oko i u tome nema baš ničeg lošeg!

Muškarcima je stalo samo do seksa

Jedan od najvećih stereotipa o muškarcima je upravo onaj vezan uz seks. Svakako da postoje muškarci koji su opsednuti seksom, ali oni su u manjini.

Većina muškaraca ne boji se obavezivanja i žele da pronađu nekoga s kime će provesti ostatak života.

Muškarci ne vole da razgovaraju niti da slušaju



Pretpostavljanje da muškarci čuju samo svaku našu desetu reč ili pak da su sve žene "kraljice drame", jednostavno više ne drže vode u današnjem svetu raznolikosti.

Rešite se tih zastarelih predrasuda o polovima i možda ćete napokon shvatiti da se žene i muškarci i ne razlikuju baš toliko. Uvek će postojati ćutljivi muškarci, kao i oni brbljivi i komunikativni, ali to ne zavisi od pola, već od karaktera.

