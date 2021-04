Evo zašto ribu MORATE da uvrstite u svoj meni

Omega - 3 masne kiseline za 40 % smanjuju rizik od moždanog udara.

Univerzitet medicine u Pitsburu nedavno je radio istraživanje o delotvornosti ribe u našem organizmu. Potvrdili su da je ona prava hrana za naš mozak. Nebitno da li je reč o jednom pečenom/kuvanom/grilovanom komadu, i bez obzira koliko omega 3 – kiselina sadrži, stručnjaci savetuju da konzumirate ribu bar jednom nedeljno. Pamćenje je mnogo bolje kod ljudi koji redovno jedu ribu, nego kod onih koji to ne čine.

Studija objavljena prošle godine u časopisu "Journal of the American Heart Association" pokazalo je da nivo omega – 3 masnih kiselina u krvi smanjuje rizik od moždanog udara. Rađena je na 3 660 starijih ljudi starosne dobi od 65 godina, i tokom petogodišnjih ispitivanja naučnici su im skenirali mozak i pratili pojave moždanih udara.

Rezultati su pokazali da osobe koje imaju viši nivo omega – 3 masnih kiselina u krvi imaju 40% manju mogućnost da dobiju moždani udar. Omega – 3 masne kiseline hrane belu moždanu masu, koja je zadužena za donošenje odluka, brzinu reakcije, pažnju i sposobnost učenja.

Ovaj najbitniji sastojak ribe sprečava pojavu abnormalnosti i razvoj degenerativnih bolesti, kao što su Alchajmerova bolest.

Riba je bogata jodom, kalijumom, natrijumom i bakrom i vitaminima B1, B2, B6 i B12 koji su bitni za pravilan rad nervnih ćelija. Riba je bogata i kalcijumom, no on je uglavnom koncentrisan u ljuskama. Stoga je korisno s vremena na vreme uvrstiti na jelovnik sitnu ribu. Ribe sadrže veliku količinu važnih proteina i to oko 20%. Pored toga, sadržaj riblje masti vrlo je koristan za ljudski organizam, stoga vam je oprošteno ako pojedete masnu ribu neće biti štetno koliko masna svinjetina.

