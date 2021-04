KAKO MLADI DA PREBRODE PANDEMIJU? SOCIOLOG OBJAŠNJAVA: 'Strpljivo, proći će i ovo!'

"Kada sve ovo prođe, biće nam lakše, a do tada se moramo boriti, kao i svi drugi da prebrodimo krizu!"

"Od kako je počela pandemija koronavirusa, radim od kuće i vremenom sam shvatila da me to prilično umara. U početku mi je bilo sjajno, jer sam imala vremena da spavam i ustanem pola sata pre početka smene, uključim kompjuter i krenem da radim, ali mi je sve to nekako postalo šablonski" - kaže u razgovoru devojka koja je želela da ostane anonimna.

"Dobro mi je bilo to što ne moram da se 'cimam' po gradskom prevozu da bi došla do posla, nema gužve, sve je tiho, nema buke i jutarnjeg nerviranja, stresa da li kasnim ili ne" - navodi ona.

"Žao mi je što je našu generaciju zahvatila korona i sve zaustavila, bukvalno nam je napravila haos od života. Nadam da ćemo se uskoro izvući iz svega ovoga. Ima nade, valjda".

Međutim, dodaje, "kako se ova pandemija odužila, osećam se kao da sam na klackalici, skoro svake nedelje slušamo priče o merama o njihovom pooštravanju ili popuštanju i tako već par meseci unazad, ništa novo se ne dešava".

"Svakim danom sve više primećujem da mi nedostaju izlasci sa prijateljima, naša druženja i ispijanja kafa vikendom na nekom pikniku. Nisam već dugo otišla u šoping, a ni u kafiću ne može normalno da se sedi jer su još uvek mere na snazi" - objašnjava.

Ona dodaje i da obožava da putuje ali da prošle godine zbog koronavirusa nije nigde putovala. Kako kaže, "sve se svelo na kuću i tako u krug već mesecima".

"Sa prijateljima se viđam bukvalno preko skajpa, što i nije neka ohrabrujuća okolnost, ali bolje i to nego nikako. Takođe, sa roditeljima se ponekad vidim i čujem, a sa rođacima skoro nikako zbog virusa i straha da se ne zarazimo" - dodaje.

"Stpljenje je ključno"

Potvrđujući da mlađu populaciju često tište ovakvi i slični problemi, sociolog Ratko Božović kaže da je "važno biti strpljiv, jer je to ključno u celoj ovoj priči".

"Potrebno je strpljenje koje se traži od mladih, zatim više racionalnosti i za ono što će doći sutra, budući da nošalancija može imati smrtonosne posledice jer je virus među nama. Trebalo bi pokazati više empatije jer konkretnog rešenja za problem nema, budući da smo svi u ovome" - navodi on.

Upitan da prokomentariše kakve će pandemija posledice ostaviti po mlade ljude i kako ih prebroditi, odgovara da je "od svih posledica najgora moguća smrt".

Božović, stoga, naglašava da ne vidi potrebu za hedonizmom u periodu pandemije, jer ljudi umiru. "Da ne bi bili bezosećajni, moramo se strpeti, jer ne smemo da budemo previše opušteni, budući da nam situacija ne dozvoljava takvo ponašanje", objašnjava on.

"Kada sve ovo prođe, biće nam lakše, a do tada se moramo boriti, kao i svi drugi da prebrodimo krizu" - dodaje.

"Stil života izmenjen"

Božović potvrđuje da je pandemija kod mladih zaustavila kako biološki, tako i psihološki ritam, i dodaje da je karantinski rezon u suprotnosti sa mladošću.

"To je udarac na njihove navike i obrasce ponašanja" - navodi on i naglašava da je "starijim osobama znato lakše u tom pogledu, jer oni nemaju te ambicije u tolikoj meri kao mlad čovek koji bi da izlazi, da se druži, putuje i slično".

"Gledajući sa sociološkog aspekta, njihov stil života je znatno izmenjen, jer je osporen i doveden u pitanje zbog ovih zakonitosti koje nam je donela pandemija, a tiču se restriktivnih mera" - kaže on.

Božović zaključuje da je "njima teško to da savladaju jer je njihovo strpljenje znatno manje nego kod onih koji su u zrelijim godinama, što je svakako razumljivo".