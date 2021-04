Hranе mozak i štitе organizam od bolesti: Evo zašto je dobro svakodnevno jesti ovu voćku!

Nije palmino drvo samo deo prirode koji se fotografiše za uspomenu sa nekih divnih, egzotičnih putovanja. U ovu porodicu (palmi) spada i Arecaceae, jedina u ovom rodu koja se uzgaja zbog plodova - urme. Pretpostavlja se da potiče sa severa Afrike ili jugozapadne Azije.

Ime roda je drevna reč, koju pominje još Teofrast, a ukazuje na to da su stare Grke sa ovim biljkama upoznali Feničani.

Sama vrsta ime je dobila po jestivim plodovima, datulama (što znači prst, zbog izduženog oblika ploda), pa ćete na urme često naići i pod ovim imenom. Jela Pre svega, urma je hrana za mozak! Neophodna je za dobar rad naših sivih ćelija i držanje psihe u normalnom stanju. Prema tome, trebalo bi da je jedu osobe koje pate od čestog stresa i depresije. Sadrže veliki broj minerala i jako visok nivo gvožđa, što ih čini savršenim dodatkom ishrani kod anemičnih ljudi.

Dosta ljudi misli da su veoma bogate kalorijama jer mogu biti mnogo slatke, ali nutricionisti tvrde suprotno: da sadrže manje kalorija nego tradicionalne žitarice, uključujući i ovsene kaše, heljdu i pirinač, i upravo urme preporučuju kao zdravu i veoma korisnu zamenu za slatkiše. Ruski doktori tvrde da ako konzumirate tri urme dnevno, za 12 dana možete smršati do 10 kilograma. Urme se najčešće jedu sušene, ali to nije preterano važno jer njeno blagotvorno dejstvo na zdravlje ostaje isto. Lek Urme imaju širok spektar zdravstvenih i nutritivnih vrednosti, pa ih mnogi smatraju najzdravijim voćem (između ostalog zato što njeni plodovi sadrže 23 vrste aminokiselina). Zovu ih i „plod života“ jer sadrže pravo skladište vitamina (A, C, D, K i B6), odličan su izvor prirodnih vlakana koji su organizmu potrebni za dobar rad creva. Bogate su mineralima (bakar, kalijum, mangan, magnezijum...).

Odlične su u borbi protiv polenske alergije, budući da sadrže veliki broj organskog sumpora, koji je i te kako koristan za zdravlje. Smanjuju rizik od srčanih bolesti, artritisa i Alchajmerove bolesti, a pokazalo se da svakodnevno konzumiranje urmi smanjuje rizik od raka u predelu abdomena. Magnezijum u urmama snižava krvni pritisak, a kalijum je odličan za krvotok.

Oprez! Preterano konzumiranje (10-12 dnevno) može dovesti do osećaja težine u želucu, probavnih smetnji, pa čak i pokrenuti razvoj dijabetesa tipa 2. Ukoliko već patite od šećerne bolesti, odreknite se ove voćke. Isto učinite i ako ste netolerantni na fruktozu, imate čir na želucu, gastritis ili kolitis. Sadrže i tiramin, koji može da utiče na sužavanje krvnih sudova, pa urme mogu da izazovu i migrenu. Kod kamena u bubregu se takođe ne preporučuje konzumiranje ovog voća jer sadrži oksalnu kiselinu.