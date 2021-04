Namirnice koje imaju ulogu četkice za zube!

Uklanjaju karijes, bakterije i sprečavaju ispadanje zuba.

Za blistav osmeh i zdrave zube spremni ste da platite sve moguće novce koje imate, pa čak i kredit da uzmete. Međutim, taj efekat možete da postignete i na drugi način, zdraviji. Redovna higijenska navika i nekoliko namirnica koje čine vaše zube zdravijima.

Specifičan ljuti ukus i miris luka su posledica eteričnih ulja koja imaju antibakterijska dejstva. Konzumiranjem svežeg luka smanjićete nastanak bakterija i karijesa.

Iako se menta koristi kao osveživač daha, ona sadrži flavonoide poput rutina, luteolina, hesperidin, eritocitrin koji imaju antiupalna dejstva. Zato, prvom prilikom uzmite listove mente i zvaćite.

Manjak vitamina C u organizmu uzrokuje gingivitisa, koji može izazvati ispadanje zuba. Kako biste to sprečili, konzumirajte kivi jer je on izuzetno bogat ovim delotvornim vitaminom. C vitamin potiče proizvodnju kolagena koji desni održava zdravima, te zato ima ulogu prirodne četkice za zube.

