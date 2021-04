Ako planirate detox, prvo saznajte sve o njemu!

Ovo su stvari koje treba da znate pre nego što krenete sa bilo kojom vrstom detoksikacije.

Početak proleća i lepog vremena izgleda kao idealno vreme za resetovanje mnogih stvari u vašem životu, posebno -u ishrani. Svakako želite da smršate i čitate i gledate nove programe mršavljenja koji svakako uključuju reč detox.

Termin “detoksikacija” je sada popularniji od termina ”dijeta”, jer nudi kratkoročnije rešenje i brze rezultate.

Većina detox planova je zasnovana na ideji izbacivanja toksina iz vašeg sistema, često kroz dijetu baziranu na raznim sokovima i tečnostima, dajući vašem probavnom sistemu prekid i odmor od redovne aktivnosti, što može dovesti do čudesnih rezultata- od gubitka težine do više energije za vas. Lekari i nutricionisti su ipak suzdržani u vezi ovakve detoksikacije, zbog nedostatka adekvatnih dokaza i ispitivanja koji bi to potvrdili.

Šta je detox i zašto je postao toliko popularan?

Moderni pokret detoksikacije nastao je uglavnom od homeopatskih disciplina lečenja. Uostalom, sve do poslednje decenije, detoksikacija je bila medicinski žargon za lečenje ozbiljnih stanja, kao što je trovanje alkoholom ili otkazivanje rada bubrega. Ali u homeopatskim krugovima, ideja o pročišćavanju tela i ispiranju toksina počela je da raste.

Većina pobornika ove teorije tvrde da nespecifični toksini – počevši od neorganskih namirnica, zagađenja životne sredine i drugih zagađivača izazivaju pustoš na našim telima, oštećuju naš probavni sistem i dovode do povećanja težine i ozbiljnih tegoba. Oni “obećavaju” da će izlečiti ove bolesti određenim periodom ograničavanja čvrste hrane ili određenih vrsta hrane (alkohol, šećer, gluten ili mlečni proizvodi), ističući samo sokove ili druga pića kao primarni izvor vitamina i minimalnih kalorija. Hidratacija vodom je takođe ključna komponenta u mnogim popularnim programima za detoksikaciju.

Termin "detox" se uglavnom koristi za vrstu ishrane koja zamenjuju čvrstu hranu tečnom hranom (sokovima, smoothijima, ili supicama, ponekad sa biljnim dodacima). Tvorci ovih detox programa podržavaju prirodni način detoksikacije vašeg organizma snabdevanjem hranljivim materijama koji pojačavaju funkciju jetre i bubrega, i fokusiraju se na čišćenje vašeg probavnog sistema, počevši od suprotnog kraja digestivnog sistema, kolona.

Šta stručnjaci misle o detox čišćenju?

Mnoge domaće i svetske kompanije su razvile biznis na pravljenju čitavih setova priodnih sokova za detoksikaciju. Oni su obično napravljenji od ekstrakta voća i povrća, i konzumiraju se od jednog dana do dve sedmice. Istovremeno proizvođači detox programa tvrde da ovi sokovi obezbeđuje svu potrebnu ishranu, dok istovremeno čuvaju vaš sistem za varenje.



U jednoj studiji iz 2014. godine objavljenoj u časopisu “Preventative Nutrition and Food Science” (1) utvrđeno da sveži sokovi sadrže čak i veće količine antioksidansa vitamina C, koji povećava imunitet, nego mešana pića koja se dobijaju od celih plodova, dok u većini drugih prehrambenih kategorija, sokovi nisu toliko bogati vitaminima.

Proizvođači sokova će svakako isticati da u njima ima mnogo vitamina ili minerala. Ali, ta količina hranljivih sastojaka nije dovoljna da dugoročno tretira bilo koji način ishrane. Većina takvih sokova nema proteine, vlakna, masnoće i kalorije, hranljive materije koje su svakodnevno potrebne organizmu jer između ostalog izazivaju sitost, a time i sprečavaju prejedanje i dobijanje na težini. Za prosečnu osobu je izuzetno teško da zadovolji svoje dnevne prehrambene potrebe sa manje od 1.200 kalorija dnevno, ističu lekari i nutiricionisti, jer većina ovih sokova ima samo oko 800 kalorija na dnevnom nivou ili manje.

Osim toga, čak i sokovi bez dodanog šećera imaju tendenciju da imaju visok glikemijski indeks, što znači da će nivo glukoze u krvi porasti i onda dramatično pasti nakon konzumiranja, naročito bez unosa druge hrane u vašem želucu, da bi ublažili ovaj efekat. To samo može dovesti do gladi i umora. Ako ih previše koristite, ne unosite važne hranljive materije, što vas može dovesti u rizik od pothranjenosti.

Tečnosti na bazi supe koji često sadrže više proteina i vlakana iz celokupnih mešavina voća, orašastih plodova ili maslaca od oraha, ili proteinski prah, nešto su bolja opcija od soka, ali opet nisu održivi način ishrane za bilo koje kratko vreme, pa čak i neki dan.

Ostali popularni detox sokovi koriste ekstrakte čaja, jabukovog sirćeta ili limunade kao glavni detoksikacijski sastojak. I dok su neka istraživanja, kao što je jedna studija objavljena u časopisu “Bioscience, Biotechnology and Biochemistry” (2) povezala te namirnice sa potencijalnim zdravstvenim koristima, nijedna nije sama po sebi čarobni napitak. U stvari, lekari ističu da postoji samo jedna tečnost koju zaista trebate da izbaci toksine iz vašeg sistema: voda.



Da li treba pokušati sa detoksikacijom u cilju gubitka težine?

Proces detoksikacije se može obaviti bezbedno, samo ako se pridržavate smernica koje preporučuju stručnjaci, ali imajte na umu da nekoliko dana ovih sokova neće magično izlečiti vaše zdravstvene probleme, ili vas odmah učiniti par kilograma lakšim.

Prvo, izaberite razuman vremenski okvir za detoksikaciju - ne više od tri dana. Proverite da li ste pravilno hidrirani tokom njegovog trajanja, i obavezno jedite ako se osećate slabo ili mučno. Čuvajte se svakog plana koji ograničava glavne grupe hrane ili promoviše jedinstvenu hranu. Dobra je ideja i da dobijete odobrenje vašeg lekara-nuticioniste.

Zdraviji način razmišljanja o gubljenju kilograma i pročišćenju organizma je da izgubite taj restriktivni način razmišljanja, i da se fokusirate na zdravu hranu koju možete dodati svojoj svakodnevnoj ishrani, ili potpunoj promeni načina ishrane. Ishrana sa akcentom na svežem povrću, voću, oraštasim plodovima i ribi na primer, dokazano će smanjiti vašu telesnu težinu i omogućiti pravilno funkcionisanje organizma, uključujući i oslobađanje toksina.

