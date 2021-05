Ovo su najgore stvari koje možete da uradite u svađi - dovode i do RASKIDA!

Svađe mogu da budu veoma produktivne, da vam pomognu da rešite problem, ali i da naprave ogroman jaz među vama, a sve u zavisnosti od toga kako se ponašate.

S obzirom na to da su neizbežne u svakoj zdravoj vezi, terapeuti savetuju šta da izbegavate sledeći put kada dođe do rasprave.

Ne "udarajte" nisko

Nemojte da vređate ili ignorišete partnera, da pominjete njegove nesigurnosti ili nešto za šta znate da će ga povrediti. Možda ste ljuti, povređeni ili frustrirani u trenutku, ali nema izgovora za takvo ponašanje.

- Ako ste dugo u vezi, verovatno već znate šta to povređuje vašeg partnera, odnosno šta ne bi trebalo da pominjete u svađi - kaže bračni i porodični terapeut Džeri Braun. - Na primer, ako znate da partner ima problem sa anksioznošću, bilo bi užasno da ga tokom svađe zbog toga nazovete uplašenim slabićem ili nešto slično.

Problem sa ovakvim ponašanjem je što ga je zaista teško ostaviti ga u prošlosti, smatra klinički psiholog Đina Deluka.

- Pokušajte da se fokusirate na problem umesto da napadate partnera na ličnoj osnovi i kažete mu nešto zbog čega ćete kasnije verovatno zažaliti. Svađe su teške, ali i tada treba da pokažete poštovanje jedno prema drugom.

Ne odlazite usred rasprave

Kada se jednostavno "isključite" ili odete usred rasprave, bez upozorenja, partner će se osećati kao da ste mu izmakli tlo pod nogama. Na ovaj način se konflikt ostavlja nerešenim, a partner ostaje sam, zbunjen i još frustriraniji.

- U heteroseksualnim vezama, obično se muškarac ovako ponaša, uplaši se sopstvenog besa ili je to možda njegov pasivno-agresivni način da uzvrati - tvrdi bračni i porodični terapeut Ejmi Begel. - Kakav god da je podsvesni razlog za to, ovakvo ponašanje nije fer, to je prikriveno nasilje i kukavički je.

Ako vas emocije savladaju i potrebna vam je pauza, to je ok, ali onda to recite partneru, umesto da se okrenete i odete.

Ne donosite važne odluke tokom svađe

Kada se rasprava među vama rasplamsa, sve su šanse da ne možete baš jasno da razmišljate da biste doneli neku važnu odluku. Zato je najpametnije da se malo ohladite pre nego što o nečemu odlučite.

- Osim ukoliko ste u situaciji koja zbog zdravlja ili bezbednosti zahteva hitnu odluku, uzdržite se od donošenja odluka usred svađe, kada su emocije jako izražene, a razum potisnut - savetuje Braun.

Autor: Pink.rs