Imate blago povišenu temperaturu? To može biti znak karcinoma, ovulacije ili LAGANJA

Stalno viša temperatura može biti znak hronične bolesti metabolizma, ali i raka, dok njeno sniženje upućuje na lošiji rad štitne žlezde.

Kao normalna telesna temperatura za zdravog čoveka je od 36 do 37 stepeni Celzijusa. Prirodno je da je jutarnja telesna temperatura niža za oko 0,3 stepena od one večernje. Obično je nešto viša kod male dece. Stručnjaci objašnjavaju kako odstupanja od normalne temperature mogu ukazivati na zdravstvene probleme, piše Every Day Health.

Niža temperatura otkriva i sporiji metabolizam

Stalna temperatura koja iznosi ispod 36,5 stepeni tokom dana najčešći je pokazatelj usporenog metabolizma. Ako je udružena sa simptomima poput manjka energije, pospanosti, lošije probave, debljanja, ispucalih noktiju i ispadanja kose - ona može upućivati na usporeni rad štitne žlezde, odnosno hipotireozu. Ta je hormonalna bolest sve češća među ženskom populacijom, a lako se dijagnostikuje analizom hormona štitne žlezde i antitela u krvi.

Povišenje jutarnje temperature usled ovulacije

Jedan od najjednostavnijih načina utvrđivanja ovulacije je određivanje bazalne temperature. Ta se metoda može koristiti kod redovnog menstrualnog ciklusa u trajanju od 28 do 30 dana. Temperatura se meri pet minuta posle buđenja svakog dana ciklusa, u prvom delu ciklusa ona iznosi oko 36,5 stupnjeva, pre same ovulacije i otprilike oko 14. dana ciklusa dolazi do pada od 0,2 stepena, a usled ovulacije dolazi do povećanja od 0,4 do 0,5 stepeni. Ako želite dete, seks se preporučuje unutar 24 sata posle pada temperature ili 24 sata posle njenog povećanja.

Ubrzana štitna žlezda diže temperaturu

Hormoni štitne žlezde najveći su regulatori brzine metabolizma, a ako je njihova visina povećana, ubrzavaju se svi telesni procesi, što rezultira povišenom temperaturom od oko 0,5 stepeni. Dodatni simptomi su ubrzani rad srca, ubrzana probava, znojavi dlanovi, talasi vrućine, nesanica - što upućuje na hipertireozu

Laži povišavaju temperaturu

Jedna od bizarnosti povezanih s telesnom temperaturom je njeno povišenje usled laži. To se događa zbog rasta nivoa hormona stresa, kortizola, jer da je laganje stresno. Tada dolazi do takozvanog Pinokio efekta, odnosno blagog crvenila na području oko nosa, gde se sitne vene nalaze blizu površine kože i služe kao pokazatelj povišenja temperature.

Snižavanje temperature pospešuje san

Telesna temperatura može uticati na kvalitet sna, a na to se može uticati nameštanjem temperature u spavaćoj sobi. Otvaranje prozora ili smanjenje grejanja na optimalnih 18 stepeni Celzijusa će rezultirati smanjenjem telesne temperature od oko 0,2 stepena, što je dovoljno da olakša uspavljivanje.

Temperatura se smanjuje kako starimo

Studije pokazuju da se posle 60. godine života smanjuje telesna temperatura za oko 0,3 stepena. To je rezultat usporavanja metabolizma, a nižu temperaturu najčešće prati i slabija cirkulacija te hladni udovi.

Muškarci i žene su različiti

Kod izlaganja hladnoći, telo počinje da čuva toplinu kako bi zaštitilo vitalne organe poput srca, pluća i mozga. Zbog toga manje krvi dopire do područja poput dlanova i stopala, a to se znatno brže događa kod žena. Osim toga, žene će te promene iskusiti na temperaturi od pet Celzijevih stepeni više nego muškarci.

