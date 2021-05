Hipertenzija utiče na intimne odnose: Žene gube LIBIDO, a evo šta se dešava kod muškaraca

Seksualna disfunkcija pogađa i muškarce, i žene koji imaju povišen krvni pritisak

Visok krvni pritisak može proizvesti mnoštvo neprijatnih simptoma, a poznato je da uzrokuje seksualne probleme kod muškaraca, ali i kod žena.

Visok krvni pritisak je proces pri kome je sila koja pritiska zidove arterija previsoka. To znači da srce mora više raditi na pumpanju krvi što može dovesti do srčanog udara. Zbog izostanka znakova upozorenja, povišeni krvni pritisak nosi naziv "tihi ubica". Ipak, hipertenzija može izazvati i seksualne probleme.

Simptomi kod muškaraca

Vremenom visok krvni pritisak oštećuje sluznicu krvnih sudova i dovodi do suženja arterija (ateroskleroza), ograničavajući protok krvi, navode iz klinike Mejo. To znači da manje krvi može da dolazi do penisa. Nekim muškarcima smanjen protok krvi otežava postizanje i održavanje erekcije - što se često naziva erektilnom disfunkcijom, a ovaj problem je prilično čest.

Visok krvni pritisak takođe može ometati ejakulaciju i smanjiti seksualnu želju.

Studija u časopisu Američkog društva za gerijatriju otkrila je da je oko 49 posto muškaraca starosti od 40 do 79 godina sa visokim krvnim pritiskom imalo erektilnu disfunkciju. Visok krvni pritisak sprečava arterije da se šire kako bi krv bez poteškoća mogla doći do penisa. Kao rezultat, u penis se ne uliva dovoljno krvi da bi bio u funkciji.

Simptomi kod žena

Efekat visokog krvnog pritiska na seksualne probleme kod žena nije sasvim razumljiv, navode iz Mejo klinike. Ali, moguće je da bi visok krvni pritisak mogao uticati na seksualni život žene.

On može smanjiti protok krvi u vaginu. Kod nekih žena dolazi do smanjenja seksualne želje ili uzbuđenja, suvoće vagine ili poteškoća u postizanju orgazma.

Poput muškaraca, i žene mogu iskusiti anksioznost i probleme zbog seksualne disfunkcije. Žene bi trebalo da razgovaraju sa svojim lekarom ako naiđu na ove poteškoće. Hipertenzija kao faktor rizika za žensku seksualnu disfunkciju je dalje u toku istraživanja.

Studija preseka ispitivala je uzorke 54 pacijenta sa hipertenzijom i 54 pacijenta sa normotenzijom. Otkriveno je da je kod hipertenzivnih pacijenata 63 posto pokazalo seksualnu disfunkciju u suprotnosti sa 39 posto normotenzivnih pacijenata. Hipertenzivne žene imale su 1,67 više šansi da pokažu disfunkciju nego žene sa normalnim krvnim pritiskom.

Kako ublažiti simptome seksualne disfunkcije?

Zdravu, uravnoteženu ishranu treba dopuniti redovnim vežbanjem. Kako objašnjava britanska Nacionalna služba za zdravlje (NHS), aktivno i redovno vežbanje smanjuje krvni pritisak i održava srce i krvne sudove u dobrom stanju. Redovno vežbanje takođe vam može pomoći da smršate, što će doprineti snižavanju krvnog pritiska.

Odrasli bi trebalo da rade najmanje 150 minuta (dva sata i 30 minuta) vežbe umerenog intenziteta, poput biciklizma ili brzog hoda, svake nedelje, navodi se.

Autor: Pink.rs