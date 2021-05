POČNITE POLAKO, UNOSITE UGLJENE HIDRATE: 7 saveta kako da usavršite svoje telo za nedelju dana

Ako se divite „isklesanim” momcima i devojkama sa velikih ekrana, znajte da iza toga stoji tajna, sedmodnevna strategija za usavršavanje tela sa sedam ključnih saveta – nije samo uređivanje fotografija odgovorno za njihov izgled.

Bez obzira na to da li planirate odmor u poslednjem trenutku ili nešto slično, postoji metoda koju možete slediti, tako da vaši mišići izgledaju kao da ih samo koža obavija.

Počnite polako

Evo surove istine: ako već ne vidite trbušne mišiće, prvo treba da umanjite telesnu masnoću. Plan se primenjuje prvenstveno za gubitak viška vode, što i koči definisanje tela, pa ako vam stomak „visi” preko pojasa, biće vam potrebno više od nedelju dana da ga se rešite.

Računanje kalorija

Da biste usavršili svoje telo za nedelju dana, evo računice za unos: konzumirajte gram proteina i 10-11 kalorija na svakih pola kilograma svoje težine. Oko 20 odsto tih dnevnih kalorija trebalo bi da bude od masnoća, a ostatak od ugljenih hidrata. Ne zaboravite da prvo oduzmete proteinske kalorije koje takođe unosite od ukupno dozvoljenog pre nego što izračunate broj ugljenih hidrata.

Eliminišite alergene

Moguće je da ste izgubili značajnu masnoću konzumirajući hranu poput mleka, pšeničnog hleba i niskokalorijskih zaslađivača, ali da biste usavršili svoje telo za nedelju dana, smanjite i njih. I najmanja iritacija vašeg digestivnog sistema može prouzrokovati nadimanje i zadržavanje vode.

Pravite mišiće

Ne vežbajte tri dana pred zacrtani cilj. Ako je to subota, poslednji trening odradite u sredu, jer ako trenirate preblizu velikog dana, ugljeni hidrati uskladišteni u vašim mišićima će se potrošiti, a vi nećete izgledati tako zategnuto i fit. Fokusirajte se na područja koja želite da istaknete, ali ne trenirajte trbušnjake – mišići koji se dobro napumpaju dodatno nabreknu uz povećano skladištenje glikogena.

Takođe, važan savet: nemojte raditi kardio. Budući da želite da maksimizirate glikogen, intervalni trening – koji koristi uskladištene ugljene hidrate za gorivo, bio bi kontraproduktivan. Da biste usavršili svoje telo, bolje lagano hodajte ili radite treninge niskog intenziteta.

Unosite ugljene hidrate

Posle poslednjeg treninga (npr. srede), ostatak dana pojedite dva do tri grama ugljenih hidrata po kilogramu telesne težine. Ako trenirate noću, možete da podelite ukupan broj i da pojedete ostatak ugljenih hidrata u četvrtak uveče.

Nastavite da pijete vodu

Ako drastično izbacite unos vode pred veliki dan, ovo će jedino prouzrokovati to da telo zadržava više vode kako bi izbeglo dehidrataciju. Pijte normalnu količinu vode zaključno sa noći pre, kada bi trebalo da je smanjite. Na poslednji dan, prepolovite unos vode – delovaćete zategnutije, bez dovoljno vremena da telo negativno reaguje na manjak vode.

Nastavite da jedete so

Široko je poznato da so uzrokuje zadržavanje vode, ali ako je potpuno izbacite, telo će se truditi da spreči gubitak vode. Nastavite da solite hranu kao i obično do 24 sata pre nego što dođete do ključnog dana. U tom trenutku izbegavajte dodatni natrijum (to jest iznad onoga što je već u vašoj hrani).