BABE SU U PRAVU: Do trećeg meseca o trudnoći se NE GOVORI

Nebrojano puta slušali smo priče baka koje „savetuju“ da se o trudnoći ne govori do trećeg meseca, iako ova rečenica zvuči neozbiljno, babe su u potpunosti u pravu. Naravno, one smatraju da tako „valja“ zbog uroka, dok s medicinske tačke gledano, u tom periodu spontani pobačaju su sasvim normalna pojava, jer se tada odvijaju veoma složeni procesi koji su presudni za formiranje bebe i njen opstanak.

Kada parovi ciljano pokušavaju da dobiju potomstvo, od tog trenutka žene vode računa o svemu, više miruju, ukoliko su pušači uglavnom prestaju sa tom navikom, ne uzimaju lekove, počinju sa zdravom ishranom, čuvaju se virusa i bakterija i ne konzumiraju alkohol. S druge strane, kada se desi neplanirana trudnoća, žene nisu svesne šta se dešava u njihovom telu, dok se oplođena jajna ćelija kotrlja dalje do svog odredišta, gde će se u materici razvijati plod. U tom periodu odigrava se prava borba za opstanak, i zato je važno od prvog trenutka nakon oplodnje mirovati i voditi zdrav život, ne unositi štetne materije koje će uticati na plod.

Ljiljana Velkov, profesorka anatomije i fiziologije objašnjava za Žena.rs da sa biološke strane gledano razvoj ljudskog bića počinje odmah, odnosno oplodnjom, kada žena i muškarac ujedine po 23 svoja hromozoma, sjedinjavanjem jajne ćelije i spermatozoida u jednom od jajovoda.

-Embrion koji je nastao spajanjem naziva se zigot i on putem jajovoda odlazi u matericu, odakle će nastaviti svoj razvoj. Tih 46 hromozoma zigota predstavljaju jedinstveni primerak kompletnog genetskog koda potencijalnog bića – DNK, koji sadrži instrukcije za razvoj čitavog tela. U prvih 24 do 30 časova nakon oplodnje zigot će završiti prvu deobu ćelija, a u roku do pet dana u takozvanoj grudvici ćelija stvoriće se šupljina i embrion (blastocit) iz čega će se razvajati kasnije glava i telo. Već šestog dana rani embrion kreće niz jajovod u sluznicu materice, i to je takozvani period implantacije koji se završava nekih 12 dana od oplodnje, objašnjava Velkov.

Ćelije embriona koji raste počinje proizvodnju hormona HCG (humani horionski gonadotropin) koji diktira majčinim hormonima da „prekinu“ menstrualni ciklus, kako bi trudnoća mogla da se nastavi. Kada ženi izostane ciklus, prvo što učini je provera da li u svom organizmu ima pomenutog hormona.

Šta se posle dve nedelje dešava sa vašom potencijalnom bebom, odnosno u tom trenutku zigotom, objašnjava za Žena.rs Aleksandra Radovanović, profesorka anatomije, koja dodaje da se nakon implantacije iz blastocita razvija placenta, koja će biti veza između majčinog i embrionovog krvotoka.

-Nakon otprilike dve i po nedelje, stvorena su tri specijalna tkiva -ektoderm, endoderm i mezoderm. Iz ektoderma će se razvijati mozak, kičmena moždina, nervi, koža, nokti, i kosa.. Endoderm stvara osnove disajnog sistema kao i digestivnog trakta, izgrađuje delove jetre i pankreasa, a mezoderm će formirati srce, bubrege, kosti, mišiće, krvne ćelije.... U periodu između treće i četvrte nedelje srce embriona počinje jasno da pokazuje svoj rad. Srce raste brzo, počinje da pravi brazde i a zasebne komore počinju da se razvijaju, krvotok je prvi telesni sistem koji počinje da funkcioniše i otkucaji srca se u tom periodu jasno mogu čuti, objašnjava Radovanović.

Dakle, za razvoj vašeg deteta važan je svaki minut, od prvog trenutka kada je došlo do stvaranja zigota, pa sve do devetog meseca kada je beba konačno spremna da izađe iz majčine utrobe.

Autor: