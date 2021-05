Emotivni rolerkoster nakon porođaja muči većinu žena

Za trudnoću se smatra da je jedan od najlepših perioda rasta i razvoja svake žene. Takođe se porođaj smatra najvažnijim trenutkom u životu jednog roditelja. Roditi novo biće, podizati ga od samog početka, zaista jeste čarolija koju vredi iskusiti.

Ipak, pored sve lepote koja se neosporno doživljava, period neposredno posle porođaja ume biti jako težak, naročito za ženu, a i kasnije se javljaju brojni izazovi koje ponekad nije teško rešiti.

Ovde će biti reči upravo o tim, pomalo stresnim i neprijatnim situacijama, sa kojima se roditelji, ali pre svega žene, susreću u prvim danima roditeljstva.

Iako je sve ovo na početku navedeno istina, mediji su ponekad skloni da dodatno romantizuju stvari. Majke su često predstavljenje u instagram maniru, našminkane, mršave i lepo doterane samo nekoliko dana posle porođaja. Zbog toga pojedine žene misle da sa njima nešto nije u redu kada se ne osećaju baš raspoloženo da tih dana odu na manikir. Ili da uopšte operu kosu.

Postoji i druga strana medalje i nema potrebe da se ona krije.

Postporođajna depresija

Jedna od prvih stvari sa kojima se mama susreće kada dođe iz bolnice je kako da savlada depresiju.

Da, neke žene je ne osete i bravo za njih! Ipak, depresija jeste realnost od koje se ne može pobeći. Pomalo je bezveze kada one dame koje nisu bile sklone depresiji imaju potrebu da omalovažavaju žene koje jesu. Još jednom, veliko bravo za izostanak lošeg osećaja posle porođaja, аli svi se mi razlikujemo. Ima žena koje nisu tako blagoslovene.

Depresija nije ništa neuobičajeno i produkt je divljanja hormona tokom trudnoće i posle porođaja. Sasvim je uobičajeno da žena bude plačljiva, mrzovoljna i da joj teško pada ustajanje iz kreveta. Iako se smatra bapskim običajem da se 40 dana žena ne uznemirava, to, zapravo, jeste normalna situacija kada se žena porodi.

Porodilji toliko treba da se koliko-toliko oporavi od stresova i trauma koje je doživela. Kod nekih žena to traje i duže. I to nije strašno ni loše. Samo treba imati u vidu da, ako potraje više meseci, a ponovićemo – dešava se i nije nenormalno, onda se treba obratiti za pomoć.

Nema potrebe da kroz to žena sama prolazi. Podrška partnera i porodice je važna, ali ona nekada nije dovoljna. Lečenje depresije ne znači slabost, naprotiv. Znači prikupljenu snagu da se depresija savlada. Obraćanje lekaru ima za cilj da tegobe učini podnošljivijima i da ih, na koncu, otkloni. Svako bi to trebalo da posmatra sa ove strane, bez stigmatizacije. Onda bi svima bilo mnogo lakše.

Umor od nespavanja

Veoma uobičajena situacija je i noćno nespavanje. Pogađa i muškarce, ali da se ne lažemo, žena je ta koja mora da ustane noću. Muškarac je tu samo pomoć.

Nekada je broj neprospavanih noći manji, a nekada veći. Sve zavisi od navike i dobrog osećaja deteta. Oni kod kojih je ovo buđenje kraće ili manje brojno tokom noći, kažu da su pronašli dobar način i tehniku kako da beba, čak i kad se probudi, brže zaspi.

Dakle, važno je znati kako uspavati bebu, odmah posle podoja. Ima tehnika koje se mogu uvežbati, a povezane su i sa prethodnim odeljkom, majčinim osećanjima.

Ako majka radi na sebi i sama ne bude nervozna i napeta zbog nononastale situacije, sve će biti lakše. Kažu da beba oseća majčine impulse i njena dobra, ali i loša raspoloženja. Sve što treba, to je da majka bude dobro.

Bol u leđima

Jedan od glavnih saveta koji svaka novopečena mama dobija od starijih žena je „ne navikavaj bebu na ruke”. Surovo zvuči i savet da majka ne treba baš odmah da skoči i uzme bebu čim zaplače, zato što beba mora da se navikne da prevaziđe nešto i sama.

Moderno roditeljstvo se ne slaže sa ovim. Neće to nošenje trajati večno. Beba je beba jako kratko. Čim prohoda, dete i ne želi nošenje.

Jedino što može da poremeti ovaj nežni odnos deteta i majke je bol u leđima. Što zbog slabih leđnih mišića, što zbog težine deteta, može se pojaviti bol, koji će onemogućavati nošenje.

Zato bi bilo važno da žene u trudnoći, ali i ranije, upražnjavaju bilo koji vid telesnih vežbi. To pomaže boljem funkcionisanju posle porođaja, ali i inače, u životu.

Izlasci i provod posle porođaja

Mnogim ženama teško pada i to što kada dobiju bebu ne mogu da izlaze onoliko koliko su navikle i kada su navikle. Kod nekih i to izaziva određenu dozu depresije Iako se život menja i izlasci su, barem u prvo vreme, praktično nemogući, ni to ne traje većno.

Čim beba malo stasa i čim ne zavisi, barem kada je hrana u pitanju, od majke, postoji mogućnost da je neko pričuva par sati. A to je i za mamu prilika da izađe.

Iako bi ranije ovako nešto naišlo možda na osudu od „dežurnih dušebrižnika”, izlasci se, naravno povremeni, čak i preporučuju, kako bi se vratio neki balans i normalni život i kako bi se roditelji ponovo osećali dobro.

Još ako je leto, onda treba iskoristiti. Splav Leto ili neki drugi, sve može biti odlično mesto za provod, čak i kafa sa prijateljicama.

Roditeljstvo kad je dete malo

Brojne su prepreke na putu, kako kod taze roditelja, tako i kod onih čija su deca veća. Svima je u interesu da se dete razvija kako treba. Sa druge strane, važno je da se i roditelj dobro oseća povodom celokupne situacije.

Pomoć je više nego dobrodošla, a treba je potražiti od stručnjaka u ovoj oblasti. Savete svako od nas može dobiti iz svoje okoline i oni mogu biti dobri. Ipak, za pravi savet, zato što je sve individualno, najbolje je obratiti se licu specijalizovanom u toj oblasti. Dr Pilar je specijalista iz oblasti pedijatrije. Pored toga što pomaže deci, pomaže i roditeljima da lakše savladaju novu ulogu u životu koja može biti stresna i izazvati emotivni rolerkoster. Za sve savete obratite se onima koji znaju i koji imaju dugogodišnje iskustvo.

Roditeljstvo i te kako ume biti izazovno, ali se ne sme posustati. Glavna emocija koja vodi roditelje je ljubav. U tom duhu treba nastaviti put. To je put ka odgajanju zdravog deteta i srećnog roditelja.

