Ljubavni alarm: Da li je stvarno došao KRAJ vašoj ljubavi?

Jeste li ikada upoznale frajera za kog ste čvrsto verovale da je onaj pravi, ali kako je vreme prolazilo, sve vam je teže bilo da zamislite život pokraj njega? U nastavku donosimo signale koji to otkrivaju!

Da li se i vama nekad desilo da upoznate tipa za kojeg ste čvrto verovali da je "onaj Pravi", ali kako vreme prolazi sve vam je teže da budete u odnosu i bezuspešno pokušavate da sačuvate iskrice te ljubavi?

Ovo su signali da se ste blizu raskida:

1. Živite kao cimeri, a ne kao par

Ovo se često dešava kada ste duže vreme u vezi i poslovne ili bilo koje druge obaveze postanu prioritet. Naravno da ne možete da zapostavite posao ili ostavite frižider bez hrane, ali kada ste poslednji put proveli kvalitetno vreme kao par? Ukoliko zaista želite da spasete svoju vezu isplanirajte zajedničke sate u kojima ćete zaista uživati.

2. Više se ne smete zajedno kao pre

Zabava i smeh su glavni sastojci svake zdrave veze. A ukoliko se svakodnevno ne nasmejete bar nekoj njegovoj šali ili zajedničkoj uspomeni, u ozbiljnom ste problemu. Par koji je izgubio želju za smehom i ne raduje se zajedničkim trenucima je par koji je već odavno završio i samo je pitanje kada ćete to sebi i priznati.

3. Ne možete da se oslobodite negativnih misli o vašoj budućnosti

Negativne emocije su nadjačale pozitivne trenutke i koliko god da se trudite da ne vidite sve loše, jednostavno to je jednostavno jače od vas. Čak i kada partner čini sve kako bi vas usrećio, vi to ne primećujete ili tumačite kao nešto loše. Ako je ovo vaš slučaj, verovatno vam je potrebno savetovanje ljubavnog terapeuta. On će vam pomoći da razumete vaš odnos, saznate uzroke problema u vezi i način da ih uklonite. I što je najvažnije, pričajte sa svojom jačom polovinom, pokušajte da saznate uzrok i dođete do zajedničkog rešenja.

4. Nemate razloga za sukob i raspravu

Verovali ili ne, ali ukoliko nema svađe nema ni iskrene ljubavi. Pritom ne mislimo da svaku sitnicu koristite kao povod za raspravu, ali ukoliko vas ništa ne dotiče i ne smeta i apsolutno vam je svejedno kako se vaš dragi ponaša, možda je to zapravo veliki znak da treba da postane bivši.

5. Ne verujete mu kao pre

Nećemo da ponavljamo da je poverenje zaista osnova zdravog odnosa. Ako ne možete da se rešite opsesivnih misli i u ubjeđenju ste da vam partner nije veran, postavite sebi jedno jednostavno pitanje "Šta ja radim u vezi sa osobom kojoj ne verujem?". Budite iskreni prema sebi, ne mučite sebe, ali i osobu sa kojom ste u vezi. Ukoliko nema poverenja, nema ni ljubavi.

6. Razgovarate više sa svojim prijateljima, nego sa njim

Vaš dragi treba da bude vaš čovek od povjerenja, skoro jednako kao vaši najbolji prijatelji. Treba da ste u mogućnosti da sa njim razgovarate o bilo čemu (osim možda o onom slatkom komšiji). Ako se bojite da će da vas protumači pogrešno ili osudi, onda imate ozbiljan problem u komunikaciji koji morate rešiti što prije ili zauvek zatvorite taj vaš mučan odnos.

7. Više ga ne volite dovoljno

Izgleda da je vaš odnos zaista u nevolji, ako ste se pronašli u prethodnih 6 signala i dobro zamislili oko ovog poslednjeg. Osjećate se manje voljeno ili niste u mogućnosti da mu uzvratite ljubav kao ranije. Sve ovo su znaci da je vreme da reagujete. Dobra je vijest da postoji šansa za oporavak, ali na tome radite zajedno. Čarobni štapić za srećnu vezu ne postoji. Samo parovi koji naporno rade na svom odnosu imaju pravo da se nadaju dugotrajnoj i zdravoj vezi.

Autor: Pink.rs