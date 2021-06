DALEKO IM LEPA KUĆA - Šest tipova muškaraca kojih treba da se klonite

Bilo da ste već duže vreme sami, ili se vaša ljubavna veza tek nedavno završila, nešto bi trebalo da imate na umu pri izboru svog novog dečka. Naime, postoji čitav jedan širi opseg muškaraca koje bi trebalo da izgebavate, pre svega ako ne želite da vam srce bude slomljeno i da to bude još jedna neuspela veza. Danas vam predstavljamo tipove muškaraca koji vas neće usrećiti i koje je u masi potrebno prepoznati, kako biste se uspešno držali podalje od njih.

TIP KOJI JE ROĐEN DA IZNOSI PRITUŽBE

Ovom muškarcu nikad ništa neće biti dovoljno dobro. Ili će ga nervirati što se preglasno smejete, ili će smatrati da ste preambiciozni, preterano ushićeni i sl. Ne treba vam osoba koja će na svaki vaš pokušaj da budete zapravo ono što jeste, imati pritužbu. Ovakvi muškarci su klasične ubice samopouzdanja.

MUŠKARAC KOJI JE EMOCIONALNO OŠTEĆEN

Sasvim je realno za očekivati da ćete sresti muškarca kom je neka devojka pre vas slomila srce. Ali ono što vam ne treba je onaj tip koji ne želi da njegovo srce bude zalečeno. On zapravo uživa u tome da pati i da nikog ne pušta da mu priđe. Voli da se trudite oko njega i da vas stalno gura od sebe. Sa ovakvim tipom samo ćete gubiti dragoceno vreme.

TIP KOJI VIŠE VOLI SPORT NEGO VAS

Većina muškaraca će u nekom trenutku otkriti svojoj voljenoj ljubav koju gaji prema sportu. I to je sasvim uredu. Međutim ako je vašem muškarcu sport na prvom mestu, i ako nije tu za vas u trenutku kada vam zaista treba, jer je utakmica na TV, jednostavno ga zaobiđite. Nije vredan truda.

MUŠAKARAC KOJI SE SKLON ANALIZAMA

Ovaj tip u najmanju ruku sebe posmatra kao Frojda. On analizira svaki vaš pokret, rečenicu i misli. Na osnovu izbora sladoleda on zaključuje kakva ste ličnost. Ono što će ga odati je samozadovoljavajući osmeh i pokušaj da vam “prilepi” neku etiketu. Najgore od svega je to što će ovakav tip pokušati da vas – popravi.

PRETERANO ZGODAN FRAJER

Znate sigurno o kakvom muškarcu je reč. Onaj koji vas kraj vašeg najvećeg truda da izgledate lepo, navede da se pored njega osećate kao ružno pače. Njegovi pokreti kojima popravlja svoju kosu, pazi da ne ufleka košulju dok ste na sastanku, ima besprekorno čiste patike odaće ga i signalizirati vam da treba da pobegnete što dalje. Ne treba vam ni u kom slučaju muškarac sa nežnijom kožom od vaše.

GDIN “BOLJI SAM OD SVIH”

Ovo je onaj poseban tip muškaraca koji se oseća moćno i uzvišeno u odnosu na sve oko sebe. On vam nikad neće uputiti iskren osmeh, niti će vas pohvaliti povodom nečeg. Uz njega ćete lagano i vi druge ljude, pa i sebe početi da posmatrate kao manje vredne. Da stvar bude još gora, u realnosti ovaj muškarac nema čime konkretno ni da se pohvali, već voli da živi u toj laži.