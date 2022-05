EVO ŠTA ĆE SE DOGODITI AKO POPIJEMO JOGURT NAKON ISTEKA ROKA TRAJANJA!

Namirnica koju, pored hleba i jaja, najčešće konzumiramo.

Verovatno vam se makar jednom dogodilo da popijete jogurt i shvatite da mu je istekao rok trajanja. Panika zbog straha od neprijatnih posledica mogućeg trovanja je sasvim izvesna jer niko ne želi da provede sate na wc šolji previjajući se od bolova.

Da li će se to zaista i dogoditi ako popijemo jogurt kom je istekao rok, otkriva nutricionistkinja Keri Gans.

"Jogurt je dobar izvor kalcijuma za jačanje kostiju, ali i za zdravlje creva zbog dobrih bakterija koje sadrži. Bogat je i belančevinama. Uglavnom, kad sledeći put nađete jogurt kojem je istekao rok trajanja nemojte ga baciti jer datum označen s 'najbolje upotrebiti do' ne znači da mu je tehnički istekao rok trajanja, nego da ga je najbolje upotrebiti do navedenog datuma", tvrdi ona i ističe da je to pitanje kvaliteta a ne sigurnosti.

"Nakon isteka datuma jogurt će postati kiseliji zbog fermentacije. Naravno to ne znači da je zdravstveno sigurno pojesti jogurt koji mesecima stoji u frižideru. Neotvoreni jogurt uglavnom možete jesti još oko mesec dana nakon što mu je istekao rok trajanja. Ako jogurt otvorite i ostavite u frižideru može trajati najviše nedelju dana, a posebno ako ste u njega stavljali kašiku kojom ste jeli. Na taj način mikroorganizami i bakterije iz usta dospevaju u jogurt", tvrdi Gans i otkriva da je najbolji test da li je jogurt dobar ukus i miris. Ako su dobri možete ga jesti.

"Ako pojedete jogurt koji je stajao zatvoren a kom je istekao rok, izazvaće nemir u crevima, ali teško da će do toga doći jer ćete po ukusu prepoznati da ne valja", tvrdi nutricionistkinja.