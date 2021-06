I TO JE MOGUĆE: Tajna caka kako da osvojiš SVAKOG muškarca!

Iako možda misliš da su komplikovani, muškarci su zapravo veoma jednostavna bića. Zaista ih nije toliko teško privući, ali je činjenica da je pojedine možda malo teže navesti da se obavežu i smire.

Alan Hamrahan, poznati bloger, odlučio je da sa ženama podeli jednu tajnu: "Muškarac ne sme da bude sto posto siguran da ga žena želi, mora biti u neizvesnosti dovoljno dugo dok ne shvati da ne može bez nje." Osim ovog saveta, ponudio je još neke:

Nikad ne pitaj kuda veza ide

Ukoliko to budeš pitala, najverovatnije će i najzainteresovaniji dečko malo povući kočnicu. Muškarci ne vole da se osećaju zarobljeno, a ako mu daš do znanja da želiš definisati tačno kuda idete, mogao bi se uplašiti. Pored toga, ovim pitanjem mu stavljaš do znanja da si se poprilično primila na njega i da te takoreći ima, što mu daje mogućnost da te vrti oko malog prsta.

Budi svesna koliko vrediš



Muškarac će te "platiti" tačno onoliko koliko misliš da vrediš. Ako znaš što želiš i ne prihvataš kompromise, dobićeš više poštovanja nego žene koje su spremne da žrtvovuju sve samo kako bi se svidele nekome. Žene koje se jeftino prodaju nemaju dugi rok trajanja.



Znaj da kažeš "ne"

Žena koja zna da kaže "ne" šalje jasnu poruku da je spremna da izgubi dečka, ali nikad samu sebe. Ovakav će te stav tu i tamo koštati muškarca, ali oni pravi traže upravo takve žene.

Autor: Pink.rs