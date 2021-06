Kako se*s poboljšava kvalitet vašeg života?

Nova istraživanja pokazuju da seks sa vašim bračnim partnerom može biti jako blagotvoran i isceljujući.

Verovatno među vama postoji značajan broj pojedinaca koji brak smatraju dosadom i obavezom, pogotovu ako imate poveći višegodišnji bračni staž. Pri tom, svedočimo i smanjenoj strasti i zainteresovanosti za seks sa svojim bračnim partnerom u odnosu na dane kada smo počinjali da se zabavljamo, kada nam je svaki trenutak sa voljenom osobom bio pun čiste požude.

A sada, posle dosta godina braka, donosimo svoj posao kući, a ono što se dešava kod kuće proteže se i na naš posao, posebno kada smo pod stresom. Ko nije bio mrzovoljan kod kuće nakon napornog dana u kancelariji, ili bio ometen na poslu nakon svađe sa partnerom? Međutim, ovaj “prenos” kućnih dešavanja sa vašim partnerom uopšte ne mora biti loš.

Istraživači Leavitt, Barnes, Watkins i Wagner (1) su pratili 159 zaposlenih, odraslih osoba u braku tokom dve sedmice. Učesnici eksperimenta su odgovarali na pitanja o svojim iskustvima kod kuće i na poslu ujutro, u podne i uveče. Glavni cilj ovog istraživanja bio je da se utvrdi da li je seksualna aktivnost kod kuće povezana sa pozitivnim ishodima na radnom mestu.

Šta su istraživači otkrili? Kada su učesnici izjavili da su prethodne noći imali seks sa supružnicima, sutradan su bili u mnogo pozitivnijem raspoloženju na poslu. Učesnici su takođe izjavili da su zadovoljniji svojim poslom, ako imali seks prethodne noći, i to je uglavnom zbog njihovog povećanog pozitivnog raspoloženja. Povećano pozitivno raspoloženje povezano je i sa većom angažovanošću na poslu. I to nije bio samo slučaj kod srećnog braka ili skladnog bračnog života. Potencijalne koristi od seksa i dalje su postojale čak i kada su računali koliko su zadovoljni učesnici u svojim brakovima.

Ali, stres u sprezi sa većim poslovnim zahtevima čini seks manje verovatnim. Učesnici istraživanja su naveli da se vraćaju kući sa posla previše iscrpljeni i pod stresom zbog pritisaka na poslu, i da potom učestvuju u porodičnim obavezama, i stoga je manje je verovatno da će imati seksualni odnos te noći.

Rezultati ovog istraživanja daju bližu sliku i potvrđuju blisku i komplikovanu prirodu odnosa između našeg doma i posla. Seks može biti pojačivač raspoloženja, koji može imati trajne efekte sledećeg dana, i učiniće rad efektnijim. Ali, ako ste pod jakim stresom ili ste hronično umorni od posla, malo je verovatno da ćete imati taj seks koji pojačava raspoloženje.

Autor: Pink.rs