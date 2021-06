Moćna biljka koja pomaže u mršavljenju, jača imunitet i BRIŠE STRES

Cikorija je mediteranska biljka bogata mineralima, poput cinka, magnezijuma, mangana, kalcijuma, kalijuma, kao i vitaminima A, B6, C, E, K, i vekovima je poznata po tome što blagotvorno deluje na zdravlje. Obično se dodaje u salate, njeno lišće možete pripremati isto kao i spanać, dok se koren najčešće melje i konzumira kao zamena za kafu.

Veruje se da je ova biljka dobra za naše srce jer smanjuje nivo lošeg holesterola u krvi, koji je jedan od glavnih krivaca za aterosklerozu i visok krvni pritisak, pa samim tim i za infarkt i šlog. Njeni moćni sastojci mogu pomoći u sprečavanju stvaranja tromba, a brojne studije kažu i da ima antikancerogeno dejstvo jer usporava rast tumora, ali i deluje preventivno, recimo, kod kancera dojke i debelog creva. Takođe, cikorija se od davnina smatra odličnom za bol kod artritisa jer ima antizapaljensko dejstvo, a stoga pomaže i kod bolova u mišićima, pišu na sajtu Organicfacts.net.

Jača imunitet

Ako ste često bolešljivi, cikorija može biti pravi izbor jer je idealan buster za imunitet. Ona suzbija mnoge opasne bakterije, a bogata je i elementima koji se ponašaju kao moćni antioksidanti i izbacuju slobodne radikale iz našeg tela. Tim oslobađanjem od štetnih čestica smanjuje se rizik od mnogih bolesti.

Ublažava stres

Zahvaljujući njenim sedativnim svojstvima, uz cikoriju ćete znatno smanjiti anksioznost, razbistrićete um, osloboditi se stresa i svih opasnosti koje on nosi. Neke studije su pokazale da ekstrakti korena cikorije mogu pomoći i kod nesanice. A kad se već oslobodite napetosti i dobro naspavate, na dobrom ste putu da vas zaobiđu i srčani problemi, hormonski disbalans, prerano starenje…

Odlična za mršavljenje

Bogata je vlaknima, pa je odličan izbor za one koji bi da skinu višak kilograma. Njeni sastojci regulišu rad grelina, poznatog kao hormon gladi, pa se tako, zahvaljujući cikoriji nećemo prejedati, a i pružiće nam osećaj sitosti. Uz to, cikorija sadrži dobre probiotske bakterije, te tako pospešuje varenje i efikasna je protiv zatvora. A baš to može biti uzrok nadutosti i viška kilograma, prenosi Nova.rs.

Pazite na nuspojave

Mada cikorija može doneti toliko dobrog, s njom treba biti na oprezu. Najbolje bi bilo da je izbegavaju trudnice, dojilje, oni koji imaju kamen ili pesak u žuči, kao i oni koji su alergični na slične biljke poput ambrozije, nevena, belih rada. I naravno, kad god poželite da nešto novo uvrstite u ishranu, gledajte da pre toga konsultujete svog lekara.