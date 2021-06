Jednokratne ili platnene pelene – koje su bolji izbor?

Pelene su neizbežne kad imate novorođenče, bebu ili malo dete. Iako će osigurati da vaše dete ne obavlja nuždu gde stigne, mogu koštati pravo malo bogatstvo i i te kako povećati količinu otpada koju proizvodi vaše domaćinstvo.

Imajući to na umu, neki roditelji okreću se platnenim pelenama jer ih smatraju povoljnijom i ekonomski prihvatljivijom opcijom. Naravno, ni one nisu uvek idealno rješenje. Svaka opcija ima svoje prednosti i mane, a portal NewFolks pokušao je da utvrdi koje su to.

Evo najvećih faktora po kojima se razlikuju jednokratne i platnene pelene.

Materijal

Platnene pelene dolaze u nekoliko materijala, uglavnom su to pamuk ili frotir. Prednost je što se roditelji mogu opustiti jer znaju da njihovo dete ne dodiruje materijal pun jakih hemikalija ili boja.

Jednokratne pelene prave se od polietilenskog filma i polipropilena. Iznutra se nalazi apsorbent koji nastaje upotrebom različitih hemijskih jedinjenja. Većina pedijatara kaže da su jednokratne pelene potpuno bezbedne, ali zagovornici platnenih pelena sumnjaju da je to istina.

Pobednik: Platnene pelene ne sadrže hemikalije i izuzetno su mekane za osetljivu dečju kožu.

Trošak

Platnene pelene zahtevaju veće izdvajanje u početku, kad ulažete u set platnenih pelena. Međutim, ako imate ograničen budžet, pravi su izbor.

Jednokratne pelene novorođenčadi treba menjati osam do deset puta dnevno. To može značiti do 70 pelena u prvoj nedelji. Naravno, kako beba raste, to će usporiti, ali i dalje treba izdvajati značajna sredstva na mesečnom nivou za pelene.

Pobednik: Platnene pelene štede novac.

Zaštita

Platnene pelene treba češće menjati jer nemaju moć upijanja poput jednokratnih.

Jednokratne pelene svideće se onima koji vode aktivniji životni stil jer omogućuju da prođe nešto duže vremena između promene.

Pobednik: Jednokratne pelene održaće bebe suvima duže vreme.

Jednostavnost korištenja

Platnene pelene nisu jednostavne ako ste u pokretu, posebno na putovanjima. Jednokratne pelene se jednostavno zamene, bace u smeće i nema nakupljanja smrdljivog veša.

Pobednik: Jednokratne pelene su prikladnije za zaposlene roditelje.

Ekološki faktor

Platnene pelene su odličan izbor za sve koji vode računa o okolini. Jednokratne nisu sjajan izbor za Zemlju.

Pobednik: Platnene pelene nesumnjivo su ekološki bolja opcija.

Jasno je da i platnene pelene za višekratnu upotrebu i jednokratne imaju svoje prednosti i nedostatke. Na kraju, jedno nije bolje od drugog. Vaš izbor mora da bude zasnovan na vašim potrebama i potrebama vaše bebe. Niste ograničeni na jedno ili drugo. Možete odabrati korišćenje jednih i drugih, u zavisnosti od svog rasporeda. Nema ispravnog ili pogrešnog odabira – pronađite ono što vam odgovara.